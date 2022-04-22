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Российским киберспортсменам предложили дать отсрочку от армии

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Федерация компьютерного спорта России предложила меры поддержки киберспорта, в их числе — отсрочка от армии для спортсменов и внеконкурсный отбор в университеты. 

Российским киберспортсменам предложили дать отсрочку от армии

«Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте. Там важна мелкая моторика, и в условиях современного вооружения, где решения нужно принимать за десятые доли секунды, они могут принести пользу и максимальный эффект родине», — считает президент федерации Дмитрий Смит, его цитирует ТАСС.

Кроме отрочки было предложено устроить внеконкурсный отбор в университеты по программам бакалавриата и специалитета спортсменам, которые показали высокие результаты на международных соревнованиях.

Сейчас отсрочка от армии предлагается IT-специалистам в рамках мер поддержки отечественной IT-отрасли. Туда также входят льготная ипотека, снижение налогов, льготные кредиты и гранты для компаний. В конце марта правительство определилось с тем, кто из IT-специалистов получит отсрочку.

Фото на обложке: Unsplash

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