Российским киберспортсменам предложили дать отсрочку от армии

Федерация компьютерного спорта России предложила меры поддержки киберспорта, в их числе — отсрочка от армии для спортсменов и внеконкурсный отбор в университеты.

«Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте. Там важна мелкая моторика, и в условиях современного вооружения, где решения нужно принимать за десятые доли секунды, они могут принести пользу и максимальный эффект родине», — считает президент федерации Дмитрий Смит, его цитирует ТАСС.

Кроме отрочки было предложено устроить внеконкурсный отбор в университеты по программам бакалавриата и специалитета спортсменам, которые показали высокие результаты на международных соревнованиях.

Сейчас отсрочка от армии предлагается IT-специалистам в рамках мер поддержки отечественной IT-отрасли. Туда также входят льготная ипотека, снижение налогов, льготные кредиты и гранты для компаний. В конце марта правительство определилось с тем, кто из IT-специалистов получит отсрочку.

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