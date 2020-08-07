Названы самые опасные профессии в России

Портал Superjob провел опрос и выяснил, какие профессии россияне считают самыми опасными. На первом месте в списке профессия врача (о том, что она сейчас самая опасная, заявили 20% респондентов).

Врачи оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий впервые, это связано с пандемией. Раньше их работу называли самой рискованной 2-3% россиян.

Второе место в рейтинге заняла профессия шахтера (10%), третье — пожарного (8%).

Также в числе самых опасных россияне назвали работу военнослужащих и спасателей МЧС (по 6%), водителей, сотрудников правоохранительных органов и политических деятелей (по 4%), профессию летчика (2%). По 1% голосов в рейтинге набрали журналист, преподаватель и сапер.

В опросе приняли участие 1000 представителей экономически активного населения из всех округов России.

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