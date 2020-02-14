В Москве пройдет бесплатная конференция по Data Science и разработке

Конференция приурочена к финалу одноименного соревнования X5 Retail Group. Между выступлениями экспертов организаторы объявят победителей, представивших лучшие решения для цифровизации розничной торговли.



Среди спикеров будут выступать специалисты из крупных компаний:



Георг Гаал (X5) расскажет о DevOps в видеоаналитике.

расскажет о DevOps в видеоаналитике. Юрий Юрченко (X5) выступит с темой «Валидация эффектов цифровых проектов».

выступит с темой «Валидация эффектов цифровых проектов». Валерий Бабушкин (X5) расскажет, как скрестить аплифт-деревья и RL для рекомендательной системы, а в следующем выступлении объяснит, почему вы никогда не найдете дата-сайентиста.

расскажет, как скрестить аплифт-деревья и RL для рекомендательной системы, а в следующем выступлении объяснит, почему вы никогда не найдете дата-сайентиста. Александр Фонарев (Rubbles) представит доклад на тему «Искусственный интеллект для предсказания спроса: как это работает на самом деле».

представит доклад на тему «Искусственный интеллект для предсказания спроса: как это работает на самом деле». Асхат Уразбаев (ScrumTrek) представит доклад на тему «Гибкое управление DS-проектами».

представит доклад на тему «Гибкое управление DS-проектами». Адам Елдаров (YouDo) выступит с докладом «Scrum или Kanban? Процессные фреймворки лучше работают в Data Science проектах».

Программа дополняется.



Конференция X5 Retail Hero пройдет в «Цифровом деловом пространстве» в Москве. Зарегистрироваться в качестве гостя можно на странице мероприятия на Timepad.



Retail Hero — соревнование разработчиков, которые должны предложить наилучшее решение задачи для одной категории или нескольких. Все задачи связаны с проблемами розничной торговли. Победители разделят приз в 1,6 млн рублей. Принять участие в соревновании можно до 23 февраля.



Фото на обложке: Fatos Bytyqi/Unsplash