В Москве пройдет бесплатная конференция по Data Science и разработке
29 февраля в ЦДП состоится конференция X5 Retail Hero, посвященная Data Science и разработке в сфере ритейла. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Конференция приурочена к финалу одноименного соревнования X5 Retail Group. Между выступлениями экспертов организаторы объявят победителей, представивших лучшие решения для цифровизации розничной торговли.
Среди спикеров будут выступать специалисты из крупных компаний:
- Георг Гаал (X5) расскажет о DevOps в видеоаналитике.
- Юрий Юрченко (X5) выступит с темой «Валидация эффектов цифровых проектов».
- Валерий Бабушкин (X5) расскажет, как скрестить аплифт-деревья и RL для рекомендательной системы, а в следующем выступлении объяснит, почему вы никогда не найдете дата-сайентиста.
- Александр Фонарев (Rubbles) представит доклад на тему «Искусственный интеллект для предсказания спроса: как это работает на самом деле».
- Асхат Уразбаев (ScrumTrek) представит доклад на тему «Гибкое управление DS-проектами».
- Адам Елдаров (YouDo) выступит с докладом «Scrum или Kanban? Процессные фреймворки лучше работают в Data Science проектах».
Программа дополняется.
Конференция X5 Retail Hero пройдет в «Цифровом деловом пространстве» в Москве. Зарегистрироваться в качестве гостя можно на странице мероприятия на Timepad.
Retail Hero — соревнование разработчиков, которые должны предложить наилучшее решение задачи для одной категории или нескольких. Все задачи связаны с проблемами розничной торговли. Победители разделят приз в 1,6 млн рублей. Принять участие в соревновании можно до 23 февраля.
Фото на обложке: Fatos Bytyqi/Unsplash
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