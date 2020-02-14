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В Москве пройдет бесплатная конференция по Data Science и разработке

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

29 февраля в ЦДП состоится конференция X5 Retail Hero, посвященная Data Science и разработке в сфере ритейла. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

В Москве пройдет бесплатная конференция по Data Science и разработке

Конференция приурочена к финалу одноименного соревнования X5 Retail Group. Между выступлениями экспертов организаторы объявят победителей, представивших лучшие решения для цифровизации розничной торговли.

Среди спикеров будут выступать специалисты из крупных компаний:

  • Георг Гаал (X5) расскажет о DevOps в видеоаналитике.
  • Юрий Юрченко (X5) выступит с темой «Валидация эффектов цифровых проектов».
  • Валерий Бабушкин (X5) расскажет, как скрестить аплифт-деревья и RL для рекомендательной системы, а в следующем выступлении объяснит, почему вы никогда не найдете дата-сайентиста.
  • Александр Фонарев (Rubbles) представит доклад на тему «Искусственный интеллект для предсказания спроса: как это работает на самом деле».
  • Асхат Уразбаев (ScrumTrek) представит доклад на тему «Гибкое управление DS-проектами».
  • Адам Елдаров (YouDo) выступит с докладом «Scrum или Kanban? Процессные фреймворки лучше работают в Data Science проектах».

Программа дополняется.

Конференция X5 Retail Hero пройдет в «Цифровом деловом пространстве» в Москве. Зарегистрироваться в качестве гостя можно на странице мероприятия на Timepad.

Retail Hero — соревнование разработчиков, которые должны предложить наилучшее решение задачи для одной категории или нескольких. Все задачи связаны с проблемами розничной торговли. Победители разделят приз в 1,6 млн рублей. Принять участие в соревновании можно до 23 февраля.

Фото на обложке: Fatos Bytyqi/Unsplash

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