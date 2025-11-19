Дефицит свободных слов — 94% существительных заняты: брендам в России всё труднее придумывать товарные знаки
Регистрация товарного знака: 94% существительных уже заняты
Как показало исследование компаний «Онлайн Патент» и Рег.ру, российские предприниматели сталкиваются с дефицитом свободных слов для названий брендов — 94% частотных существительных уже заняты. Создателям новых проектов становится сложнее находить простые и понятные варианты, которые можно без ограничений зарегистрировать.
В топе — «группа», «дом» и «водка»
На сегодняшний день почти все наиболее употребительные существительные русского языка уже используются в товарных знаках. Каждое пятое слово охраняется сразу во всех категориях — от продуктов питания до стройматериалов и IT-услуг.
В десятку наиболее популярных существительных в российских товарных знаках входят «центр», «компания», «дом», «мир», «завод», «группа», «русский», «вкус», «клуб» и «водка». Эти слова чаще всего встречаются в разных сегментах рынка и фактически стали универсальными элементами фирменных наименований.
«Вкус», «продукт» и «чай» — самые частые слова в сегменте питания
По данным исследования, чаще всего частотные слова используются в сегменте товаров для питания. В категориях, включающих кондитерские изделия, кофе и чай, наиболее популярные слова — «вкус», «продукт» и «чай». Отрасль фактически поглотила значительную часть лексики, связанной с едой и потреблением.
На втором месте оказались товары для дома и строительные материалы. В этой группе лидируют слова «центр», «дом» и «мир», которые регулярно используются в названиях производителей, магазинов и сетей. Третью позицию занимает категория мясных и других продуктов питания, где лидируют «вкус», «продукт» и «масло».
74% прилагательных и половина наречий — уже в товарных знаках
Среди прилагательных 74% частотных слов встречаются как минимум в одном товарном знаке. При этом 6% из них зарегистрированы сразу во всех возможных категориях. Чаще всего в названиях присутствуют слова «русский», «золотой», «торговый», «натуральный», «московский», «сибирский», «детский», «новый», «красный», «белый» и «чёрный».
Половина популярных наречий и слов состояния также встречается в брендах, но лишь 3% охраняются во всех категориях. В топ наиболее распространённых вошли «дома», «вкусно», «просто», «вместе», «нет», «легко», «рядом», «лучше», «добро» и «надо».
Отдельная группа — глаголы: 33% частотных глаголов используются хотя бы в одном товарном знаке, но только 1% — везде. Наиболее популярными стали «есть», «быть», «жить», «готовить», «расти», «любить», «знать», «делать», «пить» и «видеть».
Контекст
Как отметила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, рынок сталкивается с ситуацией, при которой простые и легко узнаваемые слова оказались фактически исчерпаны. Она подчеркнула, что предпринимателям приходится искать оригинальные подходы к выбору названий и учитывать правовые ограничения, чтобы обеспечить бренду защиту.
Евангелист Рег.решений Владислав Иванов также добавил, что при выборе названия важно оценивать не только юридическую чистоту, но и маркетинговый потенциал. По его словам, название — это основа продвижения, особенно в цифровой среде. Именно правильный выбор нейминга помогает бизнесу усиливать видимость на рынке и конкурировать за внимание аудитории.
- 1 51% россиян хотят третий выходной, но бизнес даже не обсуждает такой формат: 89% компаний против четырёхдневки Три выходных — мечта: половина россиян хочет четырёхдневку 18 ноября 2025, 14:36
- 2 Яндекс открыл Промптхаб — платформу с готовыми промптами и личным индексом цифровой грамотности пользователей Яндекс запустил Промптхаб с готовыми промптами для ИИ 18 ноября 2025, 12:05
- 3 91% пользователей в России ищут новогодние подарки на маркетплейсах — каждый второй готов потратить до 10 тыс. ₽ Новогодние подарки в 2026-м: 91% ищет на маркетплейсах 17 ноября 2025, 20:30
- 4 Минобрнауки утвердило новые сроки обучения в вузах — от четырёх до шести лет в зависимости от специальности Реформа образования: с 2026-го сроки обучения — до шести лет 17 ноября 2025, 18:30