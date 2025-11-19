Регистрация товарного знака: 94% существительных уже заняты

Как показало исследование компаний «Онлайн Патент» и Рег.ру, российские предприниматели сталкиваются с дефицитом свободных слов для названий брендов — 94% частотных существительных уже заняты. Создателям новых проектов становится сложнее находить простые и понятные варианты, которые можно без ограничений зарегистрировать.

В топе — «группа», «дом» и «водка»

На сегодняшний день почти все наиболее употребительные существительные русского языка уже используются в товарных знаках. Каждое пятое слово охраняется сразу во всех категориях — от продуктов питания до стройматериалов и IT-­услуг.

В десятку наиболее популярных существительных в российских товарных знаках входят «центр», «компания», «дом», «мир», «завод», «группа», «русский», «вкус», «клуб» и «водка». Эти слова чаще всего встречаются в разных сегментах рынка и фактически стали универсальными элементами фирменных наименований.

«Вкус», «продукт» и «чай» — самые частые слова в сегменте питания

По данным исследования, чаще всего частотные слова используются в сегменте товаров для питания. В категориях, включающих кондитерские изделия, кофе и чай, наиболее популярные слова — «вкус», «продукт» и «чай». Отрасль фактически поглотила значительную часть лексики, связанной с едой и потреблением.

На втором месте оказались товары для дома и строительные материалы. В этой группе лидируют слова «центр», «дом» и «мир», которые регулярно используются в названиях производителей, магазинов и сетей. Третью позицию занимает категория мясных и других продуктов питания, где лидируют «вкус», «продукт» и «масло».

74% прилагательных и половина наречий — уже в товарных знаках

Среди прилагательных 74% частотных слов встречаются как минимум в одном товарном знаке. При этом 6% из них зарегистрированы сразу во всех возможных категориях. Чаще всего в названиях присутствуют слова «русский», «золотой», «торговый», «натуральный», «московский», «сибирский», «детский», «новый», «красный», «белый» и «чёрный».

Половина популярных наречий и слов состояния также встречается в брендах, но лишь 3% охраняются во всех категориях. В топ наиболее распространённых вошли «дома», «вкусно», «просто», «вместе», «нет», «легко», «рядом», «лучше», «добро» и «надо».

Отдельная группа — глаголы: 33% частотных глаголов используются хотя бы в одном товарном знаке, но только 1% — везде. Наиболее популярными стали «есть», «быть», «жить», «готовить», «расти», «любить», «знать», «делать», «пить» и «видеть».

Контекст

Как отметила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, рынок сталкивается с ситуацией, при которой простые и легко узнаваемые слова оказались фактически исчерпаны. Она подчеркнула, что предпринимателям приходится искать оригинальные подходы к выбору названий и учитывать правовые ограничения, чтобы обеспечить бренду защиту.

Евангелист Рег.решений Владислав Иванов также добавил, что при выборе названия важно оценивать не только юридическую чистоту, но и маркетинговый потенциал. По его словам, название — это основа продвижения, особенно в цифровой среде. Именно правильный выбор нейминга помогает бизнесу усиливать видимость на рынке и конкурировать за внимание аудитории.