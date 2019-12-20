Depositphotos рассказал о визуальных трендах 2020 года

Фотосток Depositphotos и международные креативные агентства подготовили прогноз тенденций в фотографии, графике и веб-дизайне на 2020 год. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Depositphotos.

Как сообщается, среди основных трендов 2020 – новые технологии, искусственный интеллект, изображения с акцентом на детали, вертикальный контент, абстрактные плавные формы, интерпретации стиля Баухауса и брутализма.



Основной визуальной темой 2020 года станет расширенная реальность (XR). В отчете это связывают с распространением VR-игры Horizon от Facebook и обновлением VR-гарнитуры Oculus Quest. При этом вертикальная ориентация контента будет также набирать обороты.

«Визуальный контент должен адаптироваться, особенно для веб- и мобильных интерфейсов. Растет спрос на вертикальные фото, а также изображения и видеоролики, которые можно адаптировать для VR и AR», — прокомментировала Татьяна Бокша, контент-куратор Depositphotos.

По мнению экспертов, дизайнеры будут развивать эстетику киберпанка, минимализм, стиль Баухаус.

«На мой взгляд, плоский или полуплоский дизайн, минимализм и пользовательский опыт на основе безупречного моушн-дизайна продолжат набирать популярность. В них однозначно появится больше интерактивности, сложности переходов и 3d-элементов», — рассказал Мартин Холоубек, CEO Рixit.

Брутализм, искажения, «дешевый дизайн» также будут задавать моду в 2020 году.

«Простое направление дизайна. Не каждый кривой макет со странной типографикой и искаженными пропорциями становится стильным. Вся штука в том, чтобы быть странным, привлечь внимание, но при этом не скатиться в треш, остаться в пределах эстетики», — отметил Евгений Ветров, арт-директор Bbdo Warsaw.

Среди цветов все больше будут использоваться приглушенные палитры. В фотографии станут востребованными крупные планы.



Экспертами проекта Depositphotos выступили креативные агентства B-Reel, Pixit, Mediamonks, Bbdo Warsaw, Perq Studio, Madcats, Aimbulance и Super An Der Spree.



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