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Жители Ростова-на-Дону устроили «цифровой митинг» через «Яндекс.Навигатор»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Жители Ростова-на-Дону потребовали ввести в стране режим ЧС, начав оставлять комментарии об этом через «Яндекс.Навигатор».

Жители Ростова-на-Дону устроили «цифровой митинг» через «Яндекс.Навигатор»

На карте сервиса перед зданием правительства региона можно увидеть множество отметок с комментариями.

  

Жители региона также жалуются на нехватку денег и, как следствие, невозможность погасить кредиты и закрыть ипотеку.

  

Аналогичный «цифровой митинг» набирает обороты и в Москве.

  

Президент Владимир Путин 2 апреля во время обращения к гражданам объявил нерабочим весь апрель и призвал россиян оставаться по возможности дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Некоторые регионы, в том числе Москва и Московская область, объявили дополнительные меры борьбы с COVID-19, введя более жесткие правила самоизоляции.

Решение о продлении режима нерабочих дней в России или его завершении будет приниматься на текущей неделе, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

С начала эпидемии коронавирусом в России заразилось уже более 47 тысяч человек.

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