Жители Ростова-на-Дону устроили «цифровой митинг» через «Яндекс.Навигатор»

Жители Ростова-на-Дону потребовали ввести в стране режим ЧС, начав оставлять комментарии об этом через «Яндекс.Навигатор».

На карте сервиса перед зданием правительства региона можно увидеть множество отметок с комментариями.

Жители региона также жалуются на нехватку денег и, как следствие, невозможность погасить кредиты и закрыть ипотеку.

Аналогичный «цифровой митинг» набирает обороты и в Москве.

Президент Владимир Путин 2 апреля во время обращения к гражданам объявил нерабочим весь апрель и призвал россиян оставаться по возможности дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Некоторые регионы, в том числе Москва и Московская область, объявили дополнительные меры борьбы с COVID-19, введя более жесткие правила самоизоляции.

Решение о продлении режима нерабочих дней в России или его завершении будет приниматься на текущей неделе, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразилось уже более 47 тысяч человек.