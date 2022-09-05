Ритейлеры предложили ввозить в Россию товары Disney по параллельному импорту

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила Минпромторг ввозить в Россию по параллельному импорту товары с брендами Disney. Речь о продукции, которую создали две компании в коллаборации, где один товар разрешен к свободному импорту, а другой — нет.

Об этом говорится в письме президента АКИТ Артема Соколова в ведомство. «Известия» ознакомились с ним.

Например, производитель конструкторов Lego использует интеллектуальную собственность Disney и создает игрушку из вселенной Marwell. У изготовителя есть одобрение от партнера, он получил лицензию Disney и имеет право использовать его торговую марку.

Ритейлеры уверены, российский бизнес может свободно ввозить товары, если партнеры уже урегулировали вопрос интеллектуальных прав. Импортер не обязан дополнительно согласовывать ввоз товара, на упаковке которого есть второй бренд.

Однако сложности могут возникнуть на границе с Россией при проверке таможней документов при въезде в страну. Первый бренд — Lego — разрешен к параллельному импорту. Бренды Disney ввозить не имеют права, а значит, в таможенной базе они будут значиться как охраняемые законом.

Таможенная служба может сообщить об этом правообладаетлю, отечественные компании не смогут получить одобрения того же Disney: компания покинула Россию.

К тому же, проблемы могут возникнуть и со стороны Роспатента, так как служба указывает их как зарегистрированные товарные знаки. Это создает серьезные риски для импортеров.

В мае Disney назвала сумму убытков, которые понесла от ухода из России. Потери почти в четыре раза больше, чем потеряли, например, Visa и Mastercard вместе взятые.

Компания потеряла $195 млн. Причина – обесценивание российских активов. В то же время общая выручка киностудии за отчетный период (год к году) выросла на 23% до $19,25 млрд, но суммарная прибыль снизилась почти вдвое – до $470 млн.

11 марта Disney заявила, что прекращает свою деятельность в России из-за военной операции на Украине. Киностудия свернула проекты, перестала лицензировать контент и отключила вещание телеканалов.

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