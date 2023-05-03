Выручка российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — в 2022 году снизилась на 82% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Она составила 24,2 млрд рублей. Убыток компании тоже снизился на 61% — до 10,2 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на финотчетность компании.

Выручка российской «дочки» Google упала на 82%