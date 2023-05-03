Карина Пардаева
Выручка российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — в 2022 году снизилась на 82% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Она составила 24,2 млрд рублей. Убыток компании тоже снизился на 61% — до 10,2 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на финотчетность компании.
Выручка российской «дочки» Google упала на 82%Карина Пардаева
- В декабре 2021 года суд назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за неудаление информации. В мае 2022 года приставы начали дело о принудительном взыскании денег.
- Активы российской «дочки» Google на 500 млн рублей арестовали по решению московского арбитражного суда. Исковое заявление об этом подавала телекомпания «НТВ». Еще одно решение об аресте имущества на 500 млн рублей вынес Арбитражный суд Москвыпо иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», которое входит в медиахолдинг «Газпром-медиа».
- В мае компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом с 22 марта 2022 года.
Фото на обложке: Jay Fog /
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