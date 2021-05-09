Криптовалюта Dogecoin упала в цене после упоминания Илоном Маском

Стоимость криптовалюты Dogecoin упала после того, как предприниматель Илон Маск упомянул ее в эфире программы Saturday Night Live.

Во время пятиминутного вступительного слова на телеканале NBC Маск вывел на сцену свою маму. Программа выходила в преддверии Дня матери, который в США в этом году отмечается 9 мая.

«Жду — не дождусь своего подарка. Надеюсь, это не Dogecoin», — обратилась она к сыну.

«Вообще-то, именно она», — ответил предприниматель.

Ранее эта криптовалюта положительно реагировала на упоминания со стороны Илона Маска, однако в этот раз упала в цене. Согласно данным CoinDesk, за час после начала программы Dogecoin подешевел с $0,66 до $0,50 за штуку.

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