Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Криптовалюта Dogecoin упала в цене после упоминания Илоном Маском

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Стоимость криптовалюты Dogecoin упала после того, как предприниматель Илон Маск упомянул ее в эфире программы Saturday Night Live.

Криптовалюта Dogecoin упала в цене после упоминания Илоном Маском

Во время пятиминутного вступительного слова  на телеканале NBC Маск вывел на сцену свою маму. Программа выходила в преддверии Дня матери, который в США в этом году отмечается 9 мая.

«Жду — не дождусь своего подарка. Надеюсь, это не Dogecoin», — обратилась она к сыну.

«Вообще-то, именно она», — ответил предприниматель.

Ранее эта криптовалюта положительно реагировала на упоминания со стороны Илона Маска, однако в этот раз упала в цене. Согласно данным CoinDesk, за час после начала программы Dogecoin подешевел с $0,66 до $0,50 за штуку.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Naresh777/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Обломки ступени китайской ракеты CZ-5B упали в Индийский океан
  2. 2 Инвестиционная компания Эдварда Брэмсона продала пакет акций Barclays
  3. 3 Крупнейшая трубопроводная топливная компания в США подверглась кибератаке
  4. 4 Рассчитайте индекс «бюрократизации» и работайте по-новому. Какие компании не возьмут в будущее
  5. 5 TechTrends-дайджест: ООН использует ИИ для прекращения войн, отраслевой блокчейн для автопроизводителей, восхождение новой «звезды» среди криптовалют
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

11 мая 2021

Акселератор MGNTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ