Криптовалюта Dogecoin упала в цене после упоминания Илоном Маском

Стоимость криптовалюты Dogecoin упала после того, как предприниматель Илон Маск упомянул ее в эфире программы Saturday Night Live.
Во время пятиминутного вступительного слова на телеканале NBC Маск вывел на сцену свою маму. Программа выходила в преддверии Дня матери, который в США в этом году отмечается 9 мая.
«Жду — не дождусь своего подарка. Надеюсь, это не Dogecoin», — обратилась она к сыну.
«Вообще-то, именно она», — ответил предприниматель.
Ранее эта криптовалюта положительно реагировала на упоминания со стороны Илона Маска, однако в этот раз упала в цене. Согласно данным CoinDesk, за час после начала программы Dogecoin подешевел с $0,66 до $0,50 за штуку.
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Фото: Naresh777/
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