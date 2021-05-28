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Domestos бесплатно отремонтирует самый разбитый школьный туалет

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бренд Domestos в рамках собственной маркетинговой акции отремонтирует школьный туалет в России. На сайт конкурса присылают фотографии уборных из всех уголков страны, которые могут посоревноваться за звание «худшего туалета на Земле».

Domestos бесплатно отремонтирует самый разбитый школьный туалет

Каждый школьный туалет в России может стать участником конкурса – достаточно заполнить форму на сайте и прикрепить фотографии. С текущими номинантами можно ознакомиться на сайте акции.

Если зайти в раздел «самые популярные», то можно увидеть туалеты времен развитого социализма в виде «дырки в полу». В некоторых уборных, видно на снимках, в эти «дырки» вставили унитаз на уровне пола. Кроме того, в подписях к присланным фотографиям авторы указывают, например, что «приходится отпрашиваться домой, чтобы сходить в туалет».

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Российские пользователи интернета поддержали акцию Domestos и назвали ее «лучшим маркетинговым ходом», а страницу конкурса – «лучшим медиа о России». Что касается самих номинантов конкурса, то комментируя фотографии уборных люди не скупились на резкие высказывания.

В рамках «Школьной программы» бренд Domestos также подарит российским школам годовой запас чистящих средств. По итогам прошлогодней акции ремонт сделали в 3 российских школах, 800 заведений получили годовой запас средств для уборки.

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Фото: Domestos

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