«Еда будущего» накормила «бабушкиными котлетами» шеф-поваров арабских шейхов

Хайбургер — это инновационный продукт под брендом «Hi!» (от английской аббревиатуры Healthy Innovations «здоровые инновации»), выпускается в рамках инвестиционного проекта ГК «ЭФКО» по производству растительного мяса в Белгородской области.

Представляет собой котлету, изготовленную из комбинации соевого, горохового и рисового растительных белков, обогащенную Омега-3, витаминами В7 и В12. По вкусовым и органолептическим свойствам блюдо воспроизводит мясо животного происхождения и имеет «вкус домашних котлет, которые готовят в белгородских деревнях».

Участниками зарубежной дегустации стали шеф-повара и собственники 10 ресторанных сетей ОАЭ, таких как Wild and the Moon, L’Occitane, L’ETO, My Ocum, а также шеф-повар Александрос Паулополус (официальный посол греческой гастрономии в ОАЭ, участник шоу Four Seasons и Formula 1 Dubai).

Шефы попробовали растительные котлеты трех производителей: американского Beyond Meat, британского Quorn и российской «Еды будущего» (бренд «Hi!»). Не зная, какие марки и под каким номером представлены, эксперты оценивали вкус, внешний вид, аромат и другие качества блюда.

С большим отрывом хайбургер был выбран самой вкусной котлетой, рассказали RB.ru представители «Еды будущего». В завершение встречи каждый из гостей приготовил свой авторский бургер с котлетой «Hi!».

«Для моих гостей-веганов, возможно, это будет слишком мясным вкусом. Поэтому в слепой дегустации я поставил вашу котлету на второе место. Но если предлагать это как более здоровую и легкую альтернативу тем, кто любит мясо, у хайбургера огромное будущее», — высказал свое мнение Александрос Паулополус.

«Healthy Innovation — это глобальный проект. И наш Hi-burger мы видим конкурирующим с лидерами в растительном мясе на всех значимых рынках. К сожалению, пандемия немного притормозила планы по выходу за границу. Пока Европа, Америка и Азия закрыты, первый шаг мы сделали на Ближнем Востоке», — пояснил исполнительный директор ГК «ЭФКО», один из основателей проекта «Еда будущего» Сергей Иванов.

Фото: проект «Еда будущего»