Обучение ИИ стало проще с сервисом от экс-работников OpenAI

Стартап Thinking Machines Lab, основанный бывшими исследователями OpenAI, представил свой первый продукт — инструмент Tinker для настройки ИИ-моделей, сообщает Wired. Приложение упрощает процесс кастомизации нейросетей и позволяет пользователям работать с передовыми ИИ-технологиями без огромных вычислительных мощностей. На фоне этого компания привлекла $2 млрд.

Суть продукта — упростить кастомизацию нейросетей

Инструмент Tinker позволяет пользователям настраивать ИИ-модели, такие как Llama от Meta* и Qwen от Alibaba — это делается с помощью методов супервизорного обучения (где модель обучается на примерах с правильными ответами) и обучения с подкреплением (где модель учится через систему наград и штрафов в процессе выполнения задачи). Иначе говоря, пользователи могут настраивать ИИ для своих целей с помощью простых и удобных инструментов — и без необходимости в мощных вычислительных мощностях.

Tinker уже привлек внимание таких технологических гигантов, как Nvidia, AMD и Cisco, которые стали инвесторами стартапа. Эти компании обеспечат Thinking Machines Lab доступ к вычислительным мощностям, необходимым для масштабирования бизнеса.

$2 млрд за посевной раунд – рекорд

Одновременно с этим, на этапе посевного финансирования, Thinking Machines Lab привлекла рекордные $2 млрд — благодаря этому оценка компании выросла до $10–12 млрд. Этот раунд стал крупнейшим в истории США, как сообщает издание The Information. Инвесторы, в том числе крупные технологические компании, выразили уверенность в долгосрочной перспективе стартапа и поддержали его высокую оценку.

При этом Мира Мурати, бывший технический директор OpenAI, сохранила полный контроль над компанией. Её голос в совете директоров имеет больший вес, чем у всех остальных членов совета, а акции основателей дают 100-кратное право голоса по сравнению с обычными акциями. Это позволяет Мире Мурати и её команде полноценно управлять стартапом, сохраняя стратегическое направление и оперативную независимость.

У руля стартапа — бывшие работники OpenAI

В состав команды Thinking Machines Lab вошли ведущие исследователи, работавшие в OpenAI. Среди них — Джон Шульман, соучредитель OpenAI, сыгравший ключевую роль в создании технологий, лежащих в основе ChatGPT. Этот опыт и глубокое понимание технологий дают стартапу отличную основу для дальнейшего развития и создания уникальных продуктов.

Компания зарегистрирована в статусе корпорации общественного блага (Public Benefit Corporation), что подразумевает работу не только для коммерческих целей, но и для общественной пользы. Thinking Machines Lab обещает публиковать результаты своих исследований и разрабатывать продукты с открытым исходным кодом, что отражает стремление к открытому и прозрачному подходу в разработке ИТ-решений.

Миссия — открытый и безопасный ИИ

Основная цель Thinking Machines Lab — сделать ИИ предсказуемым и безопасным для использования в таких сферах, как медицина и финансы, где ошибки могут быть фатальными. Мурати уверена, что удаление случайных элементов из работы ИИ сделает его гораздо более надежным и безопасным. Это также поможет сделать ИИ доступным для более широкого круга пользователей, обеспечив его более широкое применение в важнейших отраслях.

Компания стремится противопоставить свою открытость текущей тенденции закрытости в ИТ-отрасли, когда лучшие ИИ-модели доступны только через API. Thinking Machines Lab намерена сделать свои технологии доступными для всех исследователей и разработчиков, что откроет возможность для более глубокого изучения ИИ.

Контекст

Запуск Thinking Machines Lab и продукта Tinker демонстрирует тренд на доступность передовых ИТ-решений для широкого круга пользователей. Стартап привлекает внимание своим подходом к открытости и инклюзивности в сфере ИИ, что контрастирует с тенденциями закрытости, характерными для крупных игроков в этой области. В будущем компания надеется значительно ускорить развитие ИИ-технологий, предоставляя инструменты для более широкого круга исследователей и разработчиков.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ, ограничения касаются и её сервисов Facebook и Instagram.



Фото: Kimberly White / Stringer / Getty Images