Идет регистрация на онлайн-конференцию по Agile

30 ноября состоится онлайн-конференция Enterprise Agile Russia. Российские и международные эксперты расскажут о кейсах трансформации крупных компаний из разных индустрий с помощью Agile-инструментов. Доклады рассчитаны как на опытных руководителей, так и на новичков в организации бизнеса по принципам Agile.

По словам организаторов, конференция будет полезна владельцам и руководителям бизнеса. Доклады разделены на уровни сложности, поэтому участники смогут выбрать подходящую им тему.

В рамках мероприятия пройдут лекции и воркшопы, которые затронут разные фреймворки — SAFe, LeSS, OKR, Nexus и прочие. Среди тем конференции:

какие проблемы бизнеса решает Agile;

что нужно для определения целей и оценки результатов;

как сделать так, чтобы сотрудники и руководители поддерживали изменения;

как организовать эффективную работу команд;

каким образом можно масштабировать Agile-подход в компании и т.д.

В качестве спикеров выступят:

Филипп Смит , Finance Agile Transformation Lead, Deutsche Bank;

, Finance Agile Transformation Lead, Deutsche Bank; Сергей Рогачев , Agile-коуч в ScrumTrek;

, Agile-коуч в ScrumTrek; Александр Троицкий , скрам-мастер Технологического Центра Deutsche Bank;

, скрам-мастер Технологического Центра Deutsche Bank; Антон Немчинов, Agile-коуч X5 Retail Group и другие специалисты.

Подробности программы и билеты — на сайте конференции.



Фото на обложке: NDAB Creativity / Shutterstock