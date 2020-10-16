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Идет регистрация на онлайн-конференцию по Agile

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

30 ноября состоится онлайн-конференция Enterprise Agile Russia. Российские и международные эксперты расскажут о кейсах трансформации крупных компаний из разных индустрий с помощью Agile-инструментов. Доклады рассчитаны как на опытных руководителей, так и на новичков в организации бизнеса по принципам Agile.

Идет регистрация на онлайн-конференцию по Agile

По словам организаторов, конференция будет полезна владельцам и руководителям бизнеса. Доклады разделены на уровни сложности, поэтому участники смогут выбрать подходящую им тему.

В рамках мероприятия пройдут лекции и воркшопы, которые затронут разные фреймворки — SAFe, LeSS, OKR, Nexus и прочие. Среди тем конференции:
какие проблемы бизнеса решает Agile;

  • что нужно для определения целей и оценки результатов;
  • как сделать так, чтобы сотрудники и руководители поддерживали изменения;
  • как организовать эффективную работу команд;
  • каким образом можно масштабировать Agile-подход в компании и т.д.

В качестве спикеров выступят:

  • Филипп Смит, Finance Agile Transformation Lead, Deutsche Bank;
  • Сергей Рогачев, Agile-коуч в ScrumTrek;
  • Александр Троицкий, скрам-мастер Технологического Центра Deutsche Bank;
  • Антон Немчинов, Agile-коуч X5 Retail Group и другие специалисты.

Подробности программы и билеты — на сайте конференции.

Фото на обложке: NDAB Creativity / Shutterstock

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