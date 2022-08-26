Власти перенесли переход бизнеса на новый формат электронной подписи

Правительство России отложило переход бизнеса на новый формат электронный подписи — с 1 января на 1 сентября 2023 года. Это уже второй раз, когда сроки сдвигаются, переход должен был начаться в 2022 году.

В аппарате правительства отсрочку объяснили уровнем готовности бизнеса, передает РБК со сслыкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Два года наза были приняты поправки в закон «Об электронной подписи». Они поэтапно вступали в силу в 2021–2022 годах. Заключительный этап — обязательный переход на новый формат использования электронной подписи юрлицами и индивидуальными предпринимателям — планировался на 1 января 2022 года.

В октябре 2021 года завершающий шаг отложили до 1 января 2023 года. С этого года запустили переходный период для использования машиночитаемых доверенностей.

Предполагалось, что с января 2022 года сотрудники компаний, которые подписывают документы должны будут прилагать свою электронную подпись как физлица, а также машиночитаемую доверенность, но не смогут использовать электронную подпись организации.

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