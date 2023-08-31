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ESports Бориса Ротенберга планирует заменить видеоигры NHL и FIFA

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Принадлежащая Борису Ротенбергу ESports намерена в течение трех лет «начать разрабатывать» футбольный и хоккейный симуляторы на основе российского движка. Эти игры смогут стать заменой зарубежных NHL и FIFA, пишет «Коммерсантъ».

ESports Бориса Ротенберга планирует заменить видеоигры NHL и FIFA

Разработка спортивных симуляторов, где представлены команды и игроки, предполагает заключение лицензионных соглашений со спортивными клубами.

За рубежом российские структуры сейчас сделать это не смогут, поэтому, скорее всего, в играх будут представлены только местные команды, сообщает источник издания в крупном дистрибьюторе игр, допуская соглашения со структурами из «дружественных стран».

Инвестиции в разработку могут составить примерно 300 млн рублей. В мире бюджеты на подобные проекты начинаются от $5 млн.

  • Правительство в конце декабря 2022 года начало обсуждение нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего», который предполагает создание единого разработчика и издателя к 2030 году. Созданные в РФ компьютерные игры государство планирует использовать в качестве «инструмента мягкой силы» за границей.

Фото на обложке: Unsplash

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