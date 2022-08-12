Европа рассмотрит SpaceX как замену «Роскосмосу»

Европейское космическое агентство (ЕКА) начало искать замену «Роскосмосу» для будущих запусков, об этом Reuters рассказал глава ЕКА Йозеф Ашбахер.

«Мы слишком зависим от России. Это тревожный звонок, который, мы надеемся, заставит людей, принимающих решения, осознать необходимость укрепления нашего европейского потенциала и независимости», — заявил Ашбахер.

Ашбахер подтвердил, что ЕКА ведет переговоры с космической компанией Илона Маска SpaceX. Ожидается, что их ракеты станут временным решением проблемы, вызванной санкциями Запада по отношению к России.

Также ЕКА рассматривает возможность сотрудничества с Японией и Индией. Однако Ашбахер считает, что сотрудничество со SpaceX выглядит самым перспективным.

На текущем этапе агентство знакомится с характеристиками ракет-носителей, а также их совместимостью с европейскими аппаратами. Существует риск повреждения груза из-за новых типов вибраций при старте ракеты.

С начала введения санкций SpaceX уже получила несколько контрактов, которые должен был исполнять «Роскосмос». Например, компания OneWeb — конкурент Илона Маска в сфере спутникового интернета — уже заказала как минимум одну ракету Falcon 9. Также она начала сотрудничать с Индией.

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