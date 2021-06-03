Удмуртский Agro-Tech стартап разработал Face ID для коров и коз

В Ижевске разработали мобильное приложение – аналог Face ID коров и коз. Животных будут распознавать по рисунку носа – он уникален и не меняется в течение жизни.

Интеллектуальная система для идентификации крупного рогатого скота называется SAIC. С ее помощью можно распознавать животных по дерматоглифическому узору.

«Это будет своего рода Face ID для крупного рогатого скота и коз. Идентификацию нельзя подделать, нельзя потерять как бирку, и она совершенно безвредна для коровы. По сути – это приложение для смартфона, в котором по “снимку” носа будет доступна информация о животном, прививках, потомстве», – отметил глава ООО «СТСХ» – стартапа разработчика, Алексей Сафиулин во время представления продукта на Петербургском международном экономическом форуме.

Сафиулин добавил, что потенциальный объем пользователей системы велик – только в России поголовье крупного рогатого скота составляет 18,9 млн. SAIC, по словам автора разработки, может стать технологией для создания общей базы данных коров России.

Проект SAIC стал финалистом всероссийского конкурса «ТОП-10 инновационных компаний в зооиндустрии».

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Фото: Правительство Удмуртской республики