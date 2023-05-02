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ФНС приостановила операции по счетам компаний блогера и модели Оксаны Самойловой

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Операции по счетам двух компаний блогера и модели Оксаны Самойловой были приостановлены по решению Федеральной налоговой службы. Об этом свидетельствуют данные в «СПАРК-Интерфакс», на которые обратили внимания «Известия».

ФНС приостановила операции по счетам компаний блогера и модели Оксаны Самойловой

Ограничения затронули ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел», которые специализируются на продаже одежды и обуви.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что в будущем может произойти еще не один подобный инцидент.

Как сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, один из которых близок к ФНС, налоговики проводят проверки доходов российских блогеров с большой аудиторией.

Оксана Самойлова — супруга российского хип-хоп исполнителя Джигана. В Instagram* у нее 15,5 млн подписчиков.

Ранее в России задержали автора «марафонов желаний» блогера Елену Блиновску. Ее подозревают в неуплате налогов на сумму почти в 1 млрд рублей. После признания вины суд отправил блогера под домашний арест.

В марте уголовное дело завели на блогера Александру Митрошину, Она обвиняется в создании нескольких ИП, чтобы поддерживать упрощенную систему налогообложения.

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Аналогичный инцидент произошел с блогером Лерчек — Валерией Чекалиной.

*Принадлежит Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской.

Фото на обложке: Соцсети Оксаны Самойловой

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