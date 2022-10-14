Михаил Фридман заявил о готовности безвозмездно передать Украине контроль над местным «Альфа-банком»

Совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман заявил о готовности безвозмездно передать Украине контроль над местной «дочкой» «Альфа-банка». Но совладельцы, подчеркнул бизнесмен, по-прежнему считают частные инвестиции лучшим вариантом распределения акций предприятия.

Письмо о готовности бесплатно передать контролирующий пакет акций украинского «Альфа-банка» в собственность государства Михаил Фридман написал главе украинского Центрального банка Андрею Пышному, сообщает «Интерфакс-Украина».

Фридман подчеркнул, что совладельцы «Альфа-банка» считают частные инвестиции лучшим вариантом распределения акций украинской дочки, однако если правительство Украины решит, что банк должно контролировать государство, то акции передадут безвозмездно.

Михаил Фридман включен в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. Фридман и его партнер по бизнесу Петр Авен в мае оспорили в суде введенные против них санкции. Против «Альфа-банка» в апреле были введены блокирующие санкции США.

В мае «Альфа-банк» продал свою «дочку» в Казахстане. Предприятие будет работать под новым брендом.

Фото на обложке: Roman Yanushevsky / Shutterstock