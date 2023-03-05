Основателю обанкротившейся FTX разрешили пользоваться телефоном-раскладушкой без выхода в интернет

Выпущенному из тюрьмы под залог основателю криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду разрешили пользоваться мобильным телефоном. Однако устройство не должно иметь доступ в интернет: только звонки и SMS.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо прокуроров окружному судье США Льюису Каплану, обвинители согласились внести изменения в условия освобождения экс-главы FTX.

Средством связи Бэнкмана-Фрида станет телефон-раскладушка или любой другой «не смартфон» без доступа в интернет. Кроме того, основателю криптобиржи запрещено общаться с текущими и бывшими сотрудниками FTX или Alameda Research без присутствия адвоката. Только с ближайшими членами семьи.

Бэнкман-Фрид будет жить в доме своих родителей в Калифорнии и носить электронный браслет на ноге. Ему можно посещать лишь предварительно согласованные 23 сайта, включая Netflix, сервисы доставки Uber Eats и DoorDash, страницы Высшей бейсбольной лиги (MLB), Национальной футбольной лиги (NFL) и т.д.

Также создатель FTX получит доступ к интернет-ресурсам, которые его адвокаты сочли необходимыми для выстраивания защиты. Бэнкману-Фриду запрещено пользоваться VPN или телефонами своих родителей.

В декабре прошлого года суд в Нью-Йорке согласился освободить экс-главу обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида под рекордный залог в $250 млн до начала процесса по делу о мошенничестве.

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