Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

С февраля прошлого года Германия арестовала российских активов на €5,32 млрд

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

С начала боевых действий на территории Украины немецкие власти заблокировали российских активов на сумму €5,32 млрд, пишет издание Die Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин Германии.

С февраля прошлого года Германия арестовала российских активов на €5,32 млрд

В эту сумму входят как активы подсанкционных физлиц и организаций, так и активы российского Центробанка. Однако ведомство отказалось раскрывать число представителей бизнеса из России, чье имущество попало под блокировку в Германии.

Данные Еврокомиссии свидетельствуют о заморозке Евросоюзом активов Банка России на сумму €300 млрд.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что в ЕС недосчитались более $200 млрд заблокированных активов Центробанка РФ. Официальные лица выяснили, что из $258 млрд, которые Центробанк хранил в странах ЕС, обнаружить и арестовать удалось лишь $36,4 млрд.

Накануне в ЦБ заявили, что надеются на скорейшую разморозку иностранными депозитариями активов российских инвесторов, не попавших в санционный список. По словам зампредседателя главы ЦБ Владимира Чистюхина, европейские регуляторы «хотят отпустить невиновных».

Фото на обложке: Binder Medienagentur / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В ЦБ надеются на скорую разблокировку активов невиновных российских инвесторов
  2. 2 Регион цифровых технологий: как развивать бизнес в Северном Рейне-Вестфалии
  3. 3 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
  4. 4 Цифровизация ценных бумаг в Германии и борьба с контрафактом в Австралии: блокчейн-дайджест
  5. 5 Рай для трудовых мигрантов: как найти работу в Германии, находясь в России

ВОЗМОЖНОСТИ

19 февраля 2023

Construction & Design Tech

20 февраля 2023

Курсы по ручному тестированию и углубленному Python от VK

24 февраля 2023

MENA accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ