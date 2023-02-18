С февраля прошлого года Германия арестовала российских активов на €5,32 млрд

С начала боевых действий на территории Украины немецкие власти заблокировали российских активов на сумму €5,32 млрд, пишет издание Die Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин Германии.
В эту сумму входят как активы подсанкционных физлиц и организаций, так и активы российского Центробанка. Однако ведомство отказалось раскрывать число представителей бизнеса из России, чье имущество попало под блокировку в Германии.
Данные Еврокомиссии свидетельствуют о заморозке Евросоюзом активов Банка России на сумму €300 млрд.
На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что в ЕС недосчитались более $200 млрд заблокированных активов Центробанка РФ. Официальные лица выяснили, что из $258 млрд, которые Центробанк хранил в странах ЕС, обнаружить и арестовать удалось лишь $36,4 млрд.
Накануне в ЦБ заявили, что надеются на скорейшую разморозку иностранными депозитариями активов российских инвесторов, не попавших в санционный список. По словам зампредседателя главы ЦБ Владимира Чистюхина, европейские регуляторы «хотят отпустить невиновных».
Фото на обложке: Binder Medienagentur /
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