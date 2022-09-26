Россиянам рассказали, как полностью удалиться из сети

Глава компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о мерах, которые помогут минимизировать присутствие в виртуальном пространстве. Для этого нужно отправить запрос в поисковики и брокерам данных.

В России действует «закон о забвении»: на его основании граждане могут обратиться в службу поддержки поискового сервиса и удалить результаты запросов о себе, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Для этого стоит спуститься в нижнюю часть сайта и найти соответствующий раздел поддержки. Правда, это только затруднит поиск информации о человеке. На сайтах данные все равно останутся.

Второй шаг — поиск брокеров данных. Такие компании на протияжении нескольких лет агрегируют у себя информацию о пользователях и позднее продают ее рекламодателям. Они часто идут навстречу одному пользователю и убирают его данные из списка.

Дата-брокеры чаще всего специализируются на конкретных рынках, поэтому от региона к региону они могут отличаться. Но найти их, по словам специалиста, нетрудно через те же поисковики.

Вышеуказанные меры вместе с удалением всех страниц в соцсетях и закрытием персональных кабинетов на сайтах помогут тщательно скрыть пользователя и найти его будет весьма трудно.

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