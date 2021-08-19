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Google оштрафовали в России еще на 6 млн рублей за день

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд Таганского района Москвы в четверг оштрафовал коопорацию Google еще на 2 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

Google оштрафовали в России еще на 6 млн рублей за день

Общая сумма штрафов компании в России составляет уже несколько десятков млн рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрщенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказе локализовать персональные данные россиян на серверах в России.

Обновлено в 12:30 мск: Google была оштрафована еще по двум протоколам на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Общая сумма штрафов корпорации в России достигла уже 32,5 млн рублей.

Накануне суд рассмотрел пять протоколов в отношении корпорации по аналогичным нарушениям. Google была оштрафована по каждому, общая сумма штрафа составила 14 млн рублей. 

Весной Роскомнадзор сообщил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассниках», Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами, с платформ взыскано несколько десятков миллионов рублей.

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Фото: Unsplash

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