Производители растительных продуктов попросили снизить НДС до 10% и обнулить импортную пошлину

Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) и Союз производителей продукции на растительной основе направили профильным объединениям и ассоциациям предложения по поддержке отрасли: они просят снизить ставку НДС до 10%, компенсировать затраты на логистику и временно обнулить импортную пошлину.

Копия письма имеется в распоряжении RB.RU. В нем отмечается, что российский бизнес столкнулся «с вызовами, справиться с которыми без поддержки государства и партнеров по отрасли не представляется возможным».

«Производители растительных альтернатив находятся в сильной зависимости от импортного сырья и ингредиентов. Кроме этого, производители отмечают проблему усугубившихся "кассовых разрывов", возникшую в результате перехода на 100% предоплату сырья и комплектующих, рост стоимости упаковочных материалов. Отмечается спекулятивная активность ряда компаний, которые необоснованно поднимают цену на свою продукцию», — говорится в письме.

Согласно тексту письма, бизнес просит:

включить производителей продукции на растительной основе в категорию предприятий, на продукцию которых распространяется льготная ставка НДС на уровне 10%;

выделить отдельный код ОКПД-2 для продукции на растительной основе;

обеспечить предоставление льготных кредитов с процентной ставкой 3% годовых (по аналогии IT-отраслью);

предусмотреть возможность получения льготных кредитовна техническое перевооружение производств;

рекомендовать органам госвласти предоставить находящиеся в собственности и свободные от арендных прав третьих лиц объекты по льготным арендным ставкам;

обеспечить квалифицированную правовую экспертизу при заключении и расторжении экспортных контрактов;

включить предприятия отрасли в зарубежные выставочно-ярмарочные мероприятия и бизнес-миссии в целях международного продвижения;

скорректировать ставки ввозных таможенных пошлин в отношении критически важных импортных ингредиентов, временно обнулить импортную пошлину;

предусмотреть меры по ограничению необоснованных наценок производителей исходного сырья, используемого переработчиками и производителями альтернативных пищевых продуктов на внутреннем рынке РФ;

предусмотреть компенсацию затрат на логистику производителям продукции на растительной основе при выходе на экспортные рынки, в том числе, в страны Азии (Китай, Сингапур и др.), страны Ближнего Востока (регион MENA);

ввести ускоренную процедуру подтверждения безопасности сырья для производителей растительной продукции для сокращения сроков импортных поставок в связи с изменениями географии поставок;

субсидировать затраты на проведение НИОКР;

субсидировать рабочие места;

предусмотреть проведение профильных бизнес-миссий для стимулирования экспорта продукции на зарубежные рынки;

субсидировать часть затрат на уплату процентов по кредитам на осуществление закупок сырья и материалов.

Письмо главы АПАПП Артема Пономарева и исполнительного директора Союза производителей продукции на растительной основе Валерии Родиной направлено в РСПП, Российский экспортный центр, Роскачество, Союз участников потребительского рынка, ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН, НТИ «Фуднет», Руспродсоюз, Масложировой союз России, Российский зерновой союз, Союз производителей пищевых ингредиентов, «Союзмолоко», Национальный союз мясопереработчиков.

Об АПАПП и Союзе производителей продукции на растительной основе

АПАПП объединяет производителей и разработчиков альтернатив продуктам животного происхождения. Партнерами ассоциации являются более 100 российских и зарубежных представителей отрасли пищевых продуктов, среди которых ProVeg Incubator, the Good Food Institute, «Уралхим», Kerry, «Лента», «Утконос», «Самокат», «Русагро» и другие.

Союз производителей продукции на растительной основе объединяет производителей инновационной продукции на растительной основе. Основными направлениями работы союза является техническое и нормативное регулирование, маркетинговая и PR-деятельность, участие в выставочно-ярморочных мероприятиях.

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