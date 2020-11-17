ИКЕА будет делать товары из переработанных ПЭТ-бутылок и бумажных стаканчиков

Компания ИКЕА будет использовать в производстве одеял, подушек, кресел и других товаров вторсырьё. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
Использованные пластиковые бутылки станут ПЭТ-хлопьями. Их продезинфицирует и подготовит к рециклингу партнёр проекта — группа компаний «ЭкоТехнологии». Сырьё станет частью почти 400 артикулов ИКЕА.
ПЭТ-бутылки привозятся из столичных магазинов ИКЕА, пунктов приёма вторсырья, организованных компанией по Москве.
Фото: ИКЕА в России
Из бумажных емкостей для горячих напитков сделают новые держатели для стаканов на заводе СОЭМЗ в Солнечногорске. Компания начала переработку стаканчиков в рамках пилотного проекта в ИКЕА Химки. За год в этом магазине посетители используют более миллиона таких стаканчиков.
«К 2030 году мы стремимся к 100% переработке всех отходов, которые образуются в результате нашей операционной деятельности», – заявил гендиректор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.
Пока в магазинах ИКЕА перерабатывается около 70% отходов.
Фото на обложке: Unsplash
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