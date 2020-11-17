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ИКЕА будет делать товары из переработанных ПЭТ-бутылок и бумажных стаканчиков

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Компания ИКЕА будет использовать в производстве одеял, подушек, кресел и других товаров вторсырьё. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

ИКЕА будет делать товары из переработанных ПЭТ-бутылок и бумажных стаканчиков

Использованные пластиковые бутылки станут ПЭТ-хлопьями. Их продезинфицирует и подготовит к рециклингу партнёр проекта — группа компаний «ЭкоТехнологии». Сырьё станет частью почти 400 артикулов ИКЕА.

ПЭТ-бутылки привозятся из столичных магазинов ИКЕА, пунктов приёма вторсырья, организованных компанией по Москве.

Фото: ИКЕА в России

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Из бумажных емкостей для горячих напитков сделают новые держатели для стаканов на заводе СОЭМЗ в Солнечногорске. Компания начала переработку стаканчиков в рамках пилотного проекта в ИКЕА Химки. За год в этом магазине посетители используют более миллиона таких стаканчиков.

«К 2030 году мы стремимся к 100% переработке всех отходов, которые образуются в результате нашей операционной деятельности», – заявил гендиректор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

Пока в магазинах ИКЕА перерабатывается около 70% отходов.

Фото на обложке: Unsplash

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