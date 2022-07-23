Компания IMAX ушла из России «по-английски»

Появилась информация о том, что компания IMAX покидает российский рынок без афиширования этого шага.

«Российская газета» со ссылкой на информацию от профильной журналистки Анны Афанасьевой сообщает, что компания рассталась с персоналом (по соглашению сторон) еще с 1 июня.

Предполагается, что причиной стали серьезные убытки: согласно отчету за первый квартал, задолженность РФ перед IMAX составила $6,9 млн.

В России у компании было около 50 залов, которые приносили всего 3% от общей прибыли по всему миру.

«В общем, неудивительно: бизнес-модель IMAX построена на блокбастерах, которые в РФ больше не поставляются, и показывать нечего», – резюмирует у себя в Telegram журналистка.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев подтвердил информацию ТАСС:

«Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехал в Лондон».

После ухода из РФ крупнейших голливудских студий кинопрокат испытывает огромные трудности.

Кинотеатры закрывают часть помещений в будни и открывают в выходные, чтобы хоть как-то выживать в сложившейся ситуации.

Прокатные компании ищут любые способы насыщать раписание хоть каким-то контентом, пробуют самые разные форматы, в том числе показ на большом экране сериалов.

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