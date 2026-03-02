Индекс цифровой грамотности в РФ снизился впервые за 7 лет — до 68%: больше всего проблем вызывает настройка ПО

В 2025 году индекс цифровой грамотности жителей России снизился до 68% — это на 3% меньше, чем в 2024-м. Это первое падение показателя за последние семь лет, сообщают исследователи НАФИ, на слова которых ссылается Forbes. Эксперты считают, что темпы развития технологий опережают способность пользователей быстро адаптироваться к новым инструментам и форматам взаимодействия.

Доля россиян с базовым уровнем цифровых навыков выросла на 9%

Общее снижение индекса сопровождалось заметным перераспределением уровней цифровых навыков. Доля россиян с базовым уровнем выросла до 75% — плюс 9 п. п. год к году.

Одновременно сократилось число продвинутых пользователей: их доля уменьшилась до 21%, за год — минус 10%. Число людей с начальным уровнем цифровых компетенций увеличилось до 4%, — плюс 2% по сравнению с прошлым годом.

Согласно классификации НАФИ:

начальный уровень предполагает начальные умения работы в цифровой среде;

базовый — постоянное применение цифровых сервисов в повседневной жизни;

продвинутый — способность создавать цифровые проекты и решать сложные технологические задачи.

Часть аудитории, ранее относившаяся к продвинутой категории, сместилась в сегмент базового владения цифровыми инструментами.

Настройка ПО и фактчекинг — самые слабые места россиян

Самые слабые результаты зафиксированы в сферах, требующих самостоятельной технической работы и критической оценки информации. Так, справиться с настройкой ПО могут только 53%, провести фактчекинг или создать аудио- и видеоконтент способны 59%.

Навык настройки ПО за год уменьшился на 6%. Аналитики НАФИ подчёркивают, что именно эта компетенция напрямую связана с вопросами цифровой безопасности — от защиты персональных данных до противодействия мошенничеству и манипулятивной рекламе.

Работа с информацией — сильная сторона большинства россиян

Более высокие показатели россияне демонстрируют в задачах, связанных с поиском и использованием информации в цифровой среде.

Лидирующие компетенции:

знание источников о новых технологиях и их применение — 79%;

понимание форматов и типов файлов — 76%;

работа с информацией онлайн — 76%.

При этом навык понимания типов файлов также снизился на 6% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты НАФИ, чьи слова приводит Forbes, отметили, что современные пользователи всё реже взаимодействуют с файлами напрямую. Сегодня мобильные интерфейсы ориентированы на действия, а не на технические форматы, поэтому человек, отправляя сообщение или медиафайл, не задумывается, какой именно тип данных он пересылает.

Причина изменений — ускорение развития технологий

Россияне активно используют технологии в повседневной жизни, однако реже осваивают сложные инструменты и технические настройки. Эксперты НАФИ, на которых ссылается Forbes, объясняют: технологии сейчас развиваются настолько быстро, что люди не успевают их изучать. Это создаёт разрыв между привычным потреблением сервисов и глубоким пониманием их работы