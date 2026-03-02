Индекс цифровой грамотности в РФ снизился впервые за 7 лет — до 68%: больше всего проблем вызывает настройка ПО
Доля продвинутых пользователей сократилась на 10%
В 2025 году индекс цифровой грамотности жителей России снизился до 68% — это на 3% меньше, чем в 2024-м. Это первое падение показателя за последние семь лет, сообщают исследователи НАФИ, на слова которых ссылается Forbes. Эксперты считают, что темпы развития технологий опережают способность пользователей быстро адаптироваться к новым инструментам и форматам взаимодействия.
Доля россиян с базовым уровнем цифровых навыков выросла на 9%
Общее снижение индекса сопровождалось заметным перераспределением уровней цифровых навыков. Доля россиян с базовым уровнем выросла до 75% — плюс 9 п. п. год к году.
Одновременно сократилось число продвинутых пользователей: их доля уменьшилась до 21%, за год — минус 10%. Число людей с начальным уровнем цифровых компетенций увеличилось до 4%, — плюс 2% по сравнению с прошлым годом.
Согласно классификации НАФИ:
- начальный уровень предполагает начальные умения работы в цифровой среде;
- базовый — постоянное применение цифровых сервисов в повседневной жизни;
- продвинутый — способность создавать цифровые проекты и решать сложные технологические задачи.
Часть аудитории, ранее относившаяся к продвинутой категории, сместилась в сегмент базового владения цифровыми инструментами.
Настройка ПО и фактчекинг — самые слабые места россиян
Самые слабые результаты зафиксированы в сферах, требующих самостоятельной технической работы и критической оценки информации. Так, справиться с настройкой ПО могут только 53%, провести фактчекинг или создать аудио- и видеоконтент способны 59%.
Навык настройки ПО за год уменьшился на 6%. Аналитики НАФИ подчёркивают, что именно эта компетенция напрямую связана с вопросами цифровой безопасности — от защиты персональных данных до противодействия мошенничеству и манипулятивной рекламе.
Работа с информацией — сильная сторона большинства россиян
Более высокие показатели россияне демонстрируют в задачах, связанных с поиском и использованием информации в цифровой среде.
Лидирующие компетенции:
- знание источников о новых технологиях и их применение — 79%;
- понимание форматов и типов файлов — 76%;
- работа с информацией онлайн — 76%.
При этом навык понимания типов файлов также снизился на 6% по сравнению с прошлым годом.
Эксперты НАФИ, чьи слова приводит Forbes, отметили, что современные пользователи всё реже взаимодействуют с файлами напрямую. Сегодня мобильные интерфейсы ориентированы на действия, а не на технические форматы, поэтому человек, отправляя сообщение или медиафайл, не задумывается, какой именно тип данных он пересылает.
Причина изменений — ускорение развития технологий
Россияне активно используют технологии в повседневной жизни, однако реже осваивают сложные инструменты и технические настройки. Эксперты НАФИ, на которых ссылается Forbes, объясняют: технологии сейчас развиваются настолько быстро, что люди не успевают их изучать. Это создаёт разрыв между привычным потреблением сервисов и глубоким пониманием их работы
