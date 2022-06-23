Российский сервис такси inDriver вышел на рынок Грузии

Российский сервис такси inDriver начал работать на рынке Грузии. Об этом основатель компании Арсен Томский сообщил на своей странице в Facebook*.
«inDriver прибыл в Грузию! <…> Тбилисцы, а вскоре и другие грузины, теперь смогут ездить домой, пользуясь нашей платформой. Гамарджоба!», — написал Томский.
Арсен Томский основал inDriver в 2013 году в Якутске. В начале 2021 года inDriver привлек привлек $150 млн инвестиций, по итогам раунда оценка компании достигла $1,23 млрд, что сделало ее «единорогом». Штаб-квартира сервиса находится в Калифорнии, компания работает в более чем 40 странах.
В начале мая стало известно, что inDriver релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан. Томский сообщил, что доля России в основном бизнесе компании небольшая и продолжает снижаться, а команда будет становиться «все более международной».
*принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ.
Фото на обложке: Unsplash
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24 июня 2022