Открыта регистрация на онлайн-хакатон «Лидеры цифровой трансформации»

В октябре-ноябре состоится онлайн-хакатон «Лидеры цифровой трансформации». В этом году он пройдет в два этапа, а участвовать смогут команды из разных стран мира. Победители получат премию мэра Москвы — по 1 млн рублей. Об этом RB рассказали в пресс-службе ДПиИР.
Участникам нужно будет создать цифровые решения для улучшения городской среды и повышения комфорта москвичей.
Среди заданий для участников — разработка решения для распознавания тропинок и популярных у горожан неасфальтированных пешеходных маршрутов, создание системы поиска потерявшихся домашних питомцев и сервиса по подбору литературы для посетителей московских библиотек.
Сначала разработчики презентуют прототипы, созданные для решения одной из десяти городских задач. После технической экспертизы 100 лучших команд попадут в финал, где уже презентуют проекты в формате питч-сессии.
Десять лучших команд получат по 1 млн рублей.
Подать заявку и ознакомиться с деталями можно на сайте конкурса.
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Фото: «Лидеры цифровой трансформации»
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