Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Интерпол арестовал более 1 тысячи киберпреступников в рамках масштабной операции

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Интерпол арестовал 1003 киберпреступников, использовавших разнообразные схемы, в том числе финансовое мошенничество, отмывание денег, BEC-мошенничество, нелегальные азартные игры и романтические аферы, сообщается на сайте организации.

Интерпол арестовал более 1 тысячи киберпреступников в рамках масштабной операции

Аресты проводились с июня по сентябрь 2021 года в 20 странах мира в рамках масштабной операции под названием HAEICHI-II. В рамках нее правоохранительные органы перехватили примерно $27 млн, похищенных преступниками, и заблокировали более 2,3  тыс. банковских счетов, связанных с различными кибепреступлениями.

В ходе операции полиции удалось идентифицировать около десятя новых мошеннических схем.

В одном из случаев BEC-мошенничества мошенники пытались обманным путем завладеть средствами одной текстильной компании. Они выставляли себя за легального представителя фирмы. Сумма в размере $16 млн должна была быть переведана на банковские счета в Китае двумя транзакциями по $8 млн.

Компания перевела половину требуемой суммы, но потом заподозрила мошенничество и связалась с правохранителями. В конечном итоге Интерполу удалось вернуть 94% суммы.

HAEICHI-II стала второй подобной операцией Интерпола по противодействию мошенничеству в интернете. Первая под названием HAEICHI-I была проведена в период с сентября 2020 по март 2021 года в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе нее было арестовано 500 киберпреступников и перехвачено $83 млн украденных средств.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Google: хакеры взламывают аккаунты Google Cloud для майнинга криптовалют
  2. 2 Эксперты выявили новую мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
  3. 3 Десять IT-угроз для бизнеса и как от них защититься
  4. 4 Финансовая пирамида: 6 признаков, что вас хотят обмануть
  5. 5 Как не ошибиться с выбором IT-подрядчика: советы эксперта

ВОЗМОЖНОСТИ

29 ноября 2021

Олимпиада Учи.ру и VK по программированию

30 ноября 2021

SmartMarket Cup HTML5 Games

30 ноября 2021

Отбор стартапов от Aim Ventures

30 ноября 2021

Хакатон по DataScience от Московского кредитного банка

30 ноября 2021

Ozon Camp

Все ВОЗМОЖНОСТИ