Интерпол арестовал более 1 тысячи киберпреступников в рамках масштабной операции

Интерпол арестовал 1003 киберпреступников, использовавших разнообразные схемы, в том числе финансовое мошенничество, отмывание денег, BEC-мошенничество, нелегальные азартные игры и романтические аферы, сообщается на сайте организации.

Аресты проводились с июня по сентябрь 2021 года в 20 странах мира в рамках масштабной операции под названием HAEICHI-II. В рамках нее правоохранительные органы перехватили примерно $27 млн, похищенных преступниками, и заблокировали более 2,3 тыс. банковских счетов, связанных с различными кибепреступлениями.

В ходе операции полиции удалось идентифицировать около десятя новых мошеннических схем.

В одном из случаев BEC-мошенничества мошенники пытались обманным путем завладеть средствами одной текстильной компании. Они выставляли себя за легального представителя фирмы. Сумма в размере $16 млн должна была быть переведана на банковские счета в Китае двумя транзакциями по $8 млн.

Компания перевела половину требуемой суммы, но потом заподозрила мошенничество и связалась с правохранителями. В конечном итоге Интерполу удалось вернуть 94% суммы.

HAEICHI-II стала второй подобной операцией Интерпола по противодействию мошенничеству в интернете. Первая под названием HAEICHI-I была проведена в период с сентября 2020 по март 2021 года в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе нее было арестовано 500 киберпреступников и перехвачено $83 млн украденных средств.

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