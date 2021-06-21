Инвестиционная активность малого бизнеса выросла в мае до рекордных значений — RSBI

Инвестиционная активность малого и среднего бизнеса в мае достигла рекордного значения, свидетельствуют данные индекса RSBI. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1839 компаний сектора МСБ из всех регионов РФ.

Так называемая компонента инвестиций выросла сразу на несколько пунктов — с 55,9 пункта в апреле до 59,2 пункта в мае. Количество бизнесменов, которые увеличили инвестиции в мае, составило 20% против 15% в апреле. При этом 8% опрошенных предпринимателей заявили о сокращении инвестиций в отчетном месяце (против 12% в апреле).

«В мае малый и средний бизнес продемонстрировал рекордно высокую деловую активность, что в первую очередь связано с высокой инвестиционной динамикой, которую проявили все сегменты бизнеса и все сферы деятельности. Впервые с начала пандемии микро и малые предприятия начали активно инвестировать в развитие бизнеса», — отметил вице-президент–директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

По его словам, высокие ожидания по продажам и рост инвестиций в мае свидетельствуют о позитивном деловом настрое на ближайшие месяцы.

Индекс деловой активности бизнеса в мае также вырос до исторического максимума, составив 54,6 пункта (превышение рекордных показателей 2018 года на полтора пункта).

Исследование деловых настроений МСП с 2014 года проводят «Опора России», банк ПСБ и Magram Market Research. С 2020 года исследование проводится ежемесячно. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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Фото: Unsplash