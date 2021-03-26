Инвестировать в стартап — не утопия, а прагматизм: INVESTORO указал на главные тренды рынка в 2021 году

Международная организация инвесторов INVESTORO опубликовала отчёт с аналитикой по глобальному рынку венчурных инвестиций, который сильно изменился в пандемию. Аналитики обозначили главные тренды 2021 года, отметив, что теперь в технологические стартапы предпочитают вкладываться не только визионеры и футуристы, но и вполне прагматичные инвесторы.

Как отметил во вступительном слове к отчёту президент INVESTORO Виталий Полехин, пандемия коронавируса стала глобальным потрясением для многих стран мира и оказала сильнейшее влияние как на экономики, так и на технологические стартапы и связанную с ними индустрию венчурного капитала.

По словам Полехина, профессиональные венчурные инвесторы после короткого снижения активности в начале пандемии отказались повторять ошибки кризисных 2007-2009 годов и обратили своё внимание на стартапы. К концу года были зафиксированы рекордные объёмы — только члены INVESTORO вложили $16 млн на раундах с профессиональными организациями рынка венчурного капитала.

Если же говорить об общих цифрах, то в Северной Америке, Азии и Европе объём финансирования стартапов год к году вырос на 15% и составил, по данным CB Insights, $259 млрд, при этом в Азии объём финансирования увеличился на 28% год к году, в США — на 12% и в Европе — на 1%.

Более того, к стартапам стали проявлять активный интерес бизнес-ангелы, семейные офисы, институциональные инвесторы, так называемые туристы венчурного рынка.

«Очередь в ближайшее время за активным развитием новых инструментов, технологий, которые занимают теперь умы не только визионеров и футуристов, но и вполне прагматичных инвесторов», — считает Полехин.

Однако видно, что, несмотря на увеличение объёма денег, общее количество сделок снизилось в прошлом году на 7% — до 16 773. Это говорит о том, что лучшие стартапы получают значительно больше денег, а венчурные инвесторы не хотят повторять ошибки рецессии конца 2000-х и упускать текущий тренд, отмечает президент INVESTORO.

Новые рекорды были зафиксированы и по общей стоимости сделок, и по суммам выходов, и по привлеченному капиталу для венчурных фондов, продолжает он. Инвесторы вложили $156,2 млрд в стартапы, получили $290,1 млрд в стоимости через выходы и привлекли $73,6 млрд в следующие фонды венчурного капитала. Именно пандемия сделала технологический сектор основным бенефициаром, причем долгосрочным, так как возвращение к нормальной жизни не отменит изменившееся поведение как бизнесов, так и конечных потребителей, подчеркнул Полехин.

В 2020 году было закрыто рекордное количество мегараундов — 321, из которых 256 — поздние стадии. Для сравнения: в 2019-м закрыто всего 242 мегараунда. А десять лет назад — только 46. По данным Pitchbook, закрытые мегараунды были на общую сумму $70,9 млрд, что выше предыдущего рекорда в $64,6 млрд в 2018 году и составило 45,4% всех сделок в США. CB Insights показывает примерно такое же количество мегараундов — 318, и это тоже исторический рекорд.