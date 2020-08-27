Технокластер и два бизнес-инкубатора «ИТМО Хайпарка» будут построены к 2027 году под Петербургом

Санкт-Петербургский Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) объявил сроки завершения строительства научно-образовательного и инновационного центра «ИТМО Хайпарк». При поддержке правительства Санкт-Петербурга и федерального правительства бизнес-парк проекта будет полностью создан к 2027 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил ректор университета Владимир Васильев.

Проект «ИТМО Хайпарк», создаваемый в Пушкинском районе Петербурга, состоит из трех основных частей:

второй кампус Университета ИТМО;

технологическая долина — центр прогрессивных производств парка;

бизнес-парк.

По словам Васильева, разрешение на строительство будет получено осенью текущего года. Сейчас завершается оформление документов для подачи в администрацию города. Начало строительства намечено на четвертый квартал 2020 года — первый квартал 2021 года.

«Технологический фокус проекта уже определен. В этом плане мы не начинаем с нуля. Мы отталкиваемся от технологий, развиваемых ИТМО – это фотоника, ИКТ, биотехнологии. А также развиваем рыночные технологии: урбанистика, новые пространства, креативные индустрии и прочее», — комментирует для Rusbase гендиректор «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров.

В построенном втором кампусе Университета будет организовано обучение магистров и аспирантов вуза. Площадь кампуса — 100 тысяч кв.м. Здесь в первом квартале 2022 года будут размещены главный учебный корпус, студенческий клуб и первый корпус общежития. К концу 2023 года также будут созданы центр наук о жизни и здоровье; центр информационных технологий; центр фотоники, отдельный бизнес-инкубатор для стартапов, спорткомлекс и второй корпус общежития.

Площадь техдолины «ИТМО Хайпарк» составит 140 тысяч кв. м. Запланировано, что на ее территории представители бизнес-среды будут создавать объекты научной, инновационной и производственной инфраструктуры. Для развития стартапов здесь запланирован бизнес-инкубатор. Отмечается, что в перспективе эта территория должна стать особой зоной с налоговыми льготами для предпринимателей. Строительство первых объектов может начаться уже в 2022 году после получения статуса «Технологической долины».

Бизнес-парк проекта будет построен к 2027 году. Он включит в себя национальный центр урбанистики, центр обработки данных и бизнес-инкубатор. Площадь бизнес-парка составит 22 тысячи кв.м.

Васильев добавил, что в рамках проекта еще не решен вопрос создания фонда для финансирования стартап-движения. Инвестиционная составляющая очень важна для того, чтобы разработки переходили в стадию коммерциализации. Поэтому процедура создания такого фонда сейчас активно прорабатывается, поясняет ректор ИТМО.

Социальная инфраструктура будет создаваться в городе-спутнике Южном синхронно строительству парка. Отмечается, что в «ИТМО Хайпарк» будет создано около 12 тысяч рабочих мест. Кроме того, на территории кампуса разместятся 3,6 тысяч обучающихся, 400 преподавателей, 1,1 тысяч человек обслуживающего и вспомогательного персонала. Из них около 2,5 тысячи человек будут проживать непосредственно в парке.

Город-спутник расположится на территории площадью около 2 тысячи гектаров. Запланировано строительство жилья для сотрудников инновационного и образовательного центра, гостиниц, детских садов, школ, поликлиник и парков.

За развитие Южного отвечает ООО «УК «СТАРТ Девелопмент». Председатель совета директоров компании Захар Смушкин отметил, что строительство жилья планируется начать в 2021 году, а первые объекты построить в 2023 году.

По сообщению Васильева, общий объем инвестиций в проект составляет 41 млрд рублей. Федеральный бюджет предоставит 21,8 млрд рублей, частные инвесторы — 14,4 млрд рублей. Правительство Петербурга выделит 4,8 млрд рублей.