Виски Johnnie Walker будет продаваться в бумажных бутылках без пластика
Шотландское виски Johnnie Walker с 2021 года будет доступно для потребителей в экологически чистых бумажных бутылках, произведенных без использования пластика. Об этом сообщается на сайте компании Diageo, владельца бренда.
«Diageo создала первую в мире бумажную бутылку для спиртных напитков, на 100% без пластика и изготовленную полностью из возобновляемых источников древесины. Эта бутылка дебютирует в продаже с шотландским виски Johnnie Walker в начале 2021 года», — говорится в заявлении производителя.
Фото: packagingscotland
Упаковка была разработана компанией Pulpex. Этот стартап запустила сама Diageo для исследования новаторских технологий упаковки.
Учитывая актуальность проекта, Pulpex создаст партнерский консорциум, который, помимо Diageo, объединит компании Unilever и PepsiCo. Предполагается, что эти производители в 2021 году также будут разливать некоторые из своих напитков в бутылки из бумаги.
Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, штаб-квартира расположена в Лондоне. Diageo владеет такими брендами, как Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, J&B, Captain Morgan, Cuervo, Tanquarey, Crown Royal, а также вина Beaulieu Vineyard и Sterling Vineyards.
Фото на обложке: Diageo
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