Шотландское виски Johnnie Walker с 2021 года будет доступно для потребителей в экологически чистых бумажных бутылках, произведенных без использования пластика. Об этом сообщается на сайте компании Diageo, владельца бренда.

Виски Johnnie Walker будет продаваться в бумажных бутылках без пластика