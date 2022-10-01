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Ким Кардашьян запустит коллекцию бетонных товаров для дома

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американская модель и основательница бренда белья SKIMS и марки косметики SKKN Ким Кардашьян решила заняться производством товаров для дома. Она готовится запустить коллекцию из пяти предметов декора, выполненных из бетона.

Ким Кардашьян запустит коллекцию бетонных товаров для дома

В коллекцию бренда SKKN войдут мусорная урна за $129, поднос для туалетного столика за $65, салфетница за $89 и два контейнера — за $65 и $69. Весь комплект можно приобрести за $355.

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Фото: SKKN

«Искусно изготовленная из бетона ручной заливки коллекция аксессуаров для дома из пяти предметов наполнит ваше пространство спокойствием и минималистской элегантностью. Каждое изделие украшено сдержанным логотипом SKKN BY KIM», — говорится в описании товара на сайте бренда.

Старт продаж состоится 6 октября. Использование этой коллекции потребует от домохозяек немалую физическую силу, поскольку вес мусорной урны составляет 3,5 кг, а вес салфетницы — 1,6 кг.

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Фото: SKKN

«Я всегда представляла коллекцию средств по уходу за кожей такой, чтобы она была достаточно красивой и простой, чтобы ее можно было выставить на любой прилавок. Это вдохновило меня на разработку аксессуаров для дома в том же стиле, придающих любому дому ту же современную минималистичную элегантность», — написала Кардашьян о своей коллекции в Twitter.

Фото на обложке: Unsplash

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