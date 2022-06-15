«Лаборатория Касперского» не увидела значительного дефицита на рынке беспилотников в России

«Лаборатория Касперского» не наблюдает значительного дефицита беспилотников в России. На рынке произошли некоторые изменения, которые касаются всей электроники и не специфичны для дронов, заявил RB.RU руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone Владимир Клешнин.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщила о возникшем в России дефиците коммерческих беспилотников и росте цен более чем на 30%, а в отдельных категориях — в три раза за последние месяцы.

«Мы не видим значительного дефицита на рынке беспилотников. Спрос как был, так и остается достаточно высоким. На рынке произошли некоторые изменения, они продиктованы колебаниями курсов валют и перестройкой логистических цепочек. Но это касается всей электроники и не специфично для беспилотников», — сообщил Клешнин.

Он подтвердил, что в какой-то момент «наблюдался взрывной рост цен на беспилотники», однако сейчас произошла коррекция и рынок стабилизировался: «Это частично связано с открытием новых логистических цепочек и тем, что на рынок выходят новые производители дронов, как зарубежные, так и отечественные».

Представитель Kaspersky Antidrone сообшил, что дроны активно используются в фото- и видеосъемках, сельском хозяйстве, продолжают развиваться сервисы, связанные с беспилотной доставкой.

«Рынок продолжает развиваться, и спрос на беспилотники только растет. Поэтому мы прогнозируем его стабилизацию в ближайшее время», — заключил Клешнин.

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