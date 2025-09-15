Каждая третья женщина в России хочет открыть бизнес: топ сфер для запуска — бьюти, торговля, юридические услуги
Открыть бизнес — мечта каждой третьей женщины в России
Согласно исследованию Avon, каждая третья россиянка задумывается о том, чтобы открыть собственное дело. Среди женщин, побывавших в декретном отпуске за последний год, их количество превысило 50%. Эксперты Avon и Аналитического центра НАФИ считают, что именно поддержка работодателей и профсообществ помогает женщинам мягче вернуться к работе и реализовать карьерные планы.
Главное — профессиональная реализация
Участницы исследования назвали личное стремление к развитию и внешнюю поддержку главным условием профессиональной реализации. Основные препятствия на этом пути — психологические сложности: почти половина женщин сталкивается с неуверенностью в собственных силах, треть — с боязнью перемен.
Среди внешних барьеров лидируют низкие зарплаты и дефицит карьерных возможностей. Каждая пятая опрошенная женщина указала на недостаток поддержки со стороны близких, а для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребёнком, давление усиливают социальные стереотипы о «правильной роли» матери.
Сферы и предпринимательский потенциал
96% респондентов убеждены, что женщины способны развивать собственный бизнес. Чаще всего перспективным направлением для женского бизнеса считают
- бьюти-индустрию (53%),
- торговлю (49%),
- бытовые услуги (48%),
- общепит (45%),
- юридический консалтинг (43%).
При этом более половины женщин с опытом отпуска по уходу за ребёнком (54%) выразили готовность открыть собственное дело.
Ответственность — на работодателях
86% респонденток уверены, что именно работодателям следует создавать для женщин равные карьерные условия. Гибкий график, образовательные программы и курсы по наставничеству помогают женщинам справляться с неуверенностью и находить новые ресурсы для роста.
Для бизнеса такая стратегия оборачивается более вовлечёнными командами, а для экономики — дополнительным источником предпринимательской активности.
Декрет и возвращение к работе
В приоритетах женщин, которые находятся в декрете или недавно имели такой опыт, — допобучение (43%), отслеживание отраслевых новостей (32%), творческие проекты (25%) и запуск собственного дела (26%).
Больше 90% женщин планируют вернуться к работе после окончания отпуска по уходу за ребёнком, причём 48% уже участвуют в сообществах поддержки, ещё 33% — хотели бы к ним присоединиться.
Контекст
На российском рынке труда женщины составляют почти половину занятых, а отпуск по уходу за ребёнком остаётся ключевым испытанием для их профессиональной траектории. Многие компании до сих пор не предлагают гибких условий для возвращения к работе, что ограничивает карьерные перспективы. Исследование Avon и НАФИ показывает: поддержка женщин в этот период становится не только социальной задачей, но и фактором устойчивости бизнеса и экономики в целом.
Фото: Tom Merton / Getty Images
