Открыть бизнес — мечта каждой третьей женщины в России

Согласно исследованию Avon, каждая третья россиянка задумывается о том, чтобы открыть собственное дело. Среди женщин, побывавших в декретном отпуске за последний год, их количество превысило 50%. Эксперты Avon и Аналитического центра НАФИ считают, что именно поддержка работодателей и профсообществ помогает женщинам мягче вернуться к работе и реализовать карьерные планы.

Главное — профессиональная реализация

Участницы исследования назвали личное стремление к развитию и внешнюю поддержку главным условием профессиональной реализации. Основные препятствия на этом пути — психологические сложности: почти половина женщин сталкивается с неуверенностью в собственных силах, треть — с боязнью перемен.

Среди внешних барьеров лидируют низкие зарплаты и дефицит карьерных возможностей. Каждая пятая опрошенная женщина указала на недостаток поддержки со стороны близких, а для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребёнком, давление усиливают социальные стереотипы о «правильной роли» матери.

Сферы и предпринимательский потенциал

96% респондентов убеждены, что женщины способны развивать собственный бизнес. Чаще всего перспективным направлением для женского бизнеса считают

бьюти-индустрию (53%),

торговлю (49%),

бытовые услуги (48%),

общепит (45%),

юридический консалтинг (43%).

При этом более половины женщин с опытом отпуска по уходу за ребёнком (54%) выразили готовность открыть собственное дело.

Ответственность — на работодателях

86% респонденток уверены, что именно работодателям следует создавать для женщин равные карьерные условия. Гибкий график, образовательные программы и курсы по наставничеству помогают женщинам справляться с неуверенностью и находить новые ресурсы для роста.

Для бизнеса такая стратегия оборачивается более вовлечёнными командами, а для экономики — дополнительным источником предпринимательской активности.

Декрет и возвращение к работе

В приоритетах женщин, которые находятся в декрете или недавно имели такой опыт, — допобучение (43%), отслеживание отраслевых новостей (32%), творческие проекты (25%) и запуск собственного дела (26%).

Больше 90% женщин планируют вернуться к работе после окончания отпуска по уходу за ребёнком, причём 48% уже участвуют в сообществах поддержки, ещё 33% — хотели бы к ним присоединиться.

Контекст

На российском рынке труда женщины составляют почти половину занятых, а отпуск по уходу за ребёнком остаётся ключевым испытанием для их профессиональной траектории. Многие компании до сих пор не предлагают гибких условий для возвращения к работе, что ограничивает карьерные перспективы. Исследование Avon и НАФИ показывает: поддержка женщин в этот период становится не только социальной задачей, но и фактором устойчивости бизнеса и экономики в целом.

