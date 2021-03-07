Bloomberg: Более 60 тысяч компаний пострадали от кибератаки на ПО Microsoft

Более 60 тысяч компаний стали жертвами кибератаки на программное обеспечение Exchange Server корпорации Microsoft. Многие из них относятся к МСБ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего чиновника США.

По его словам, предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов.

Среди выявленных жертв — банки, поставщики электроэнергии, дома престарелых и компания по производству мороженого. Отмечается, что при росте числа жертв, инцидент можно будет расценивать как мировой кризис в сфере кибербезопасности.

«Это активная угроза, которая все еще развивается, и мы призываем сетевых операторов отнестись к ней очень серьезно», — отметили в Белом доме.

По заявлению Microsoft от 3 марта, атака началась с хакерской группы Hafnium, поддерживаемой правительством Китая. В корпорации отметили, что мошенники осуществили несколько атак с использованием неизвестного ранее механизма. В результате, были украдены пароли или найдены уязвимости в работе ПО, созданного для обмена сообщениями и корпоративной коммуникации.

На фоне проблем с ПО Microsoft также представила обновление для Exchange Server.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти страны выступают против кибератак и «борются с цифровыми кражами во всех формах». Причастность к данному взлому ПО Microsoft власти КНР отрицают.

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