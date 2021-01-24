Ученые Инчхонского национального университета изобрели первый полностью прозрачный солнечный элемент. Он преобразует поглощенный свет в электричество. Предполагается, что в будущем панель можно будет встраивать в окна и другие элементы зданий, а также в мобильные телефоны. Об этом сообщает портал TechTimes.

В Корее изобрели невидимые солнечные панели, которые можно интегрировать в смартфон