В Корее изобрели невидимые солнечные панели, которые можно интегрировать в смартфон

Ученые Инчхонского национального университета изобрели первый полностью прозрачный солнечный элемент. Он преобразует поглощенный свет в электричество. Предполагается, что в будущем панель можно будет встраивать в окна и другие элементы зданий, а также в мобильные телефоны. Об этом сообщает портал TechTimes.
Отмечается, что с помощью изобретения солнечная энергия станет более доступной для общественного пользования.
«Уникальные свойства прозрачных фотоэлектрических элементов могут найти различные способы применения в повседневных технологиях», — отмечает профессор университета Джундонг Ким.
Панель состоит из слоев оксида никеля и диоксида титана. Диоксид титана (TiO2) применяется как поглотитель УФ-света. Этот материал и ранее использовался при создании солнечных батарей, пишет издание. Также он обладает хорошими электрическими свойствами, нетоксичен и безопасен в производстве.
Оксид никеля (NiO) — это материал с высокими возможностями оптической прозрачности. Он производится при низких промышленных температурах. По данным TechTimes, комбинация этих двух элементов позволила сделать прозрачную солнечную панель безвредной для окружающей среды и простой в использовании.
Фото на обложке: Tsetso Photo / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья