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В Корее изобрели невидимые солнечные панели, которые можно интегрировать в смартфон

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Ученые Инчхонского национального университета изобрели первый полностью прозрачный солнечный элемент. Он преобразует поглощенный свет в электричество. Предполагается, что в будущем панель можно будет встраивать в окна и другие элементы зданий, а также в мобильные телефоны. Об этом сообщает портал TechTimes.

В Корее изобрели невидимые солнечные панели, которые можно интегрировать в смартфон

Отмечается, что с помощью изобретения солнечная энергия станет более доступной для общественного пользования.

«Уникальные свойства прозрачных фотоэлектрических элементов могут найти различные способы применения в повседневных технологиях», — отмечает профессор университета Джундонг Ким.

Панель состоит из слоев оксида никеля и диоксида титана. Диоксид титана (TiO2) применяется как поглотитель УФ-света. Этот материал и ранее использовался при создании солнечных батарей, пишет издание. Также он обладает хорошими электрическими свойствами, нетоксичен и безопасен в производстве.

Оксид никеля (NiO) — это материал с высокими возможностями оптической прозрачности. Он производится при низких промышленных температурах. По данным TechTimes, комбинация этих двух элементов позволила сделать прозрачную солнечную панель безвредной для окружающей среды и простой в использовании.

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Фото на обложке: Tsetso Photo / Shutterstock

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