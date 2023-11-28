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Против компании «Кросс» возбудили два уголовных дела за подделку New Balance, Adidas, Puma, Nike и Reebok

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

МВД города Гусь-Хрустальный возбудили два уголовных дела по факту производства и распространения поддельной продукции против ООО «Кросс», где информацию подтвердили, но без деталей. По статье «о незаконном использовании средств индивидуализации товаров» (ч. 3 ст. 180 УК) производителям контрафактных New Balance, Adidas, Puma, Nike и Reebok грозит до четырех лет лишения свободы.

Против компании «Кросс» возбудили два уголовных дела за подделку New Balance, Adidas, Puma, Nike и Reebok

Информацию о возбуждении уголовных дел сообщил журналистам РБК источник, близкий к МВД, информацию подтвердил источник в региональном управлении полиции. Позже данные подтвердили в региональном управлении полиции.

Действия МВД являются логическим продолжением резонансной истории обысков на складах ООО «Кросс» во Владимирской области. Еще в октябре сотрудники местного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД обнаружили около 140 тыс. пар поддельных кроссовок в деревне Вашутино, а затем еще порядка 500 тыс. в Лакинске.

Примечательно, что после изъятия на анализ первой партии продукции с «признаками конфтрафактности» виденные ранее остатки со складов пропали.

Следствие убеждено, что компания «Кросс» производила изделия без лицензии и без ведома правообладателя. Руководят фирмой генеральный директор Цуань Хунтао и коммерческий директор Александр Чеботарь.

Фото на обложке: Unsplash

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