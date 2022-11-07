Бренды Yves Saint Laurent, Lancome, Redken, Kerastase и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию, поэтому Минпромторг исключил их из списка параллельного импорта, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Lancome и еще четыре бренда возобновят поставки в Россию