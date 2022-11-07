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Lancome и еще четыре бренда возобновят поставки в Россию

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Бренды Yves Saint Laurent, Lancome, Redken, Kerastase и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию, поэтому Минпромторг исключил их из списка параллельного импорта, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Lancome и еще четыре бренда возобновят поставки в Россию

В августе указанные бренды попали в перечень компаний, продукцию которых разрешается ввозить в страну по схеме параллельного импорта.

«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — сообщили в Минпромторге.  

Возобновятся поставки только через три месяца, добавили в ведомстве. Там уточнили, что те, кто купил товары по параллельному импорту, успеют ввезти их в Россию.

Фото на обложке: Papin Lab / Shutterstock

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