Lancome и еще четыре бренда возобновят поставки в Россию

Бренды Yves Saint Laurent, Lancome, Redken, Kerastase и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию, поэтому Минпромторг исключил их из списка параллельного импорта, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В августе указанные бренды попали в перечень компаний, продукцию которых разрешается ввозить в страну по схеме параллельного импорта.
«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — сообщили в Минпромторге.
Возобновятся поставки только через три месяца, добавили в ведомстве. Там уточнили, что те, кто купил товары по параллельному импорту, успеют ввезти их в Россию.
Фото на обложке: Papin Lab /
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