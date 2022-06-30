Y Combinator представил собственный аналог Product Hunt с продуктами стартапов-выпускников

Венчурный фонд Y Combinator представил собственный аналог Product Hunt — Launch YC. Версия этой площадки, где технологические стартапы могут рассказать о своем продукте, уже несколько лет существует внутри Y Combinator. Сейчас фонд открыл своим выпускникам возможность заявить о себе за пределами сообщества.
В блоге Y Combinator сообщается, что на платформе пользователи могут сортировать стартапы по отраслям, наборам в YC и дате запуска.
Площадка позволяет голосовать за недавно запущенные стартапы, опробовать демоверсии продуктов и узнать о команде.
«Если вы основатель или разработчик, вы найдете продукты, которые помогут вам управлять и развивать бизнес. Если вы инвестор, вы откроете для себя лучшие стартапы, поддерживаемые YC. А если вы ищете работу, вы найдете Stripe и Airbnb будущего», — говорится в сообщении.
Функционал Launch YC напоминает Product Hunt — онлайн-платформу, где публикуются новые технологические продукты. В отличие от Product Hunt, у Y Combinator нет возможности оставлять комментарии к проектам. Также Launch YC доступен только для выпускников YC.
Медиа: Y Combinator
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