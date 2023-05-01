Компании в сфере ЖКХ получат больше выгоды при приеме оплаты через Систему быстрых платежей, стартует эксперимент по маркировке соков и уменьшается максимальная скидка на нефть Urals — рассказываем о главных законодательных нововведениях мая.

Эксперимент по маркировке соков и снижение скидки на нефть из России: нововведения мая