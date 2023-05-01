Эксперимент по маркировке соков и снижение скидки на нефть из России: нововведения мая

Анастасия Марьина
Компании в сфере ЖКХ получат больше выгоды при приеме оплаты через Систему быстрых платежей, стартует эксперимент по маркировке соков и уменьшается максимальная скидка на нефть Urals — рассказываем о главных законодательных нововведениях мая.
Эксперимент по маркировке соков и снижение скидки на нефть из России: нововведения маяАнастасия Марьина
- С 1 мая уменьшена максимальная скидка на российскую нефть Urals, цена которой используется для расчета налогов и пошлины, которые поступают в российский бюджет. В мае она не будет превышать $31 за баррель. Скидка продолжит постепенно уменьшаться, в июне она составит $28, в июле — $25 за баррель.
- Компаниям в сфере ЖКХ теперь выгоднее принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП). ЦБ РФ с 1 мая вдвое снизил максимальный размер комиссии банков для компаний, которые оказывают услуги ЖКУ и принимают оплату через СБП — с 0,4% до 0,2% от суммы платежа.
- С 15 мая стартует эксперимент по маркировке соков, морсов, компотов. Ожидается, что он продлится по 1 февраля 2024 года. Участие добровольное. Цель эксперимента — испытать систему маркировки, чтобы противодействовать «незаконному ввозу, производству и обороту безалкогольных напитков, в том числе контрафактных», а также повысить собираемость налогов и таможенных платежей.
- С 18 мая вступает в силу закон, который меняет правила работы банков с данными умерших клиентов. Теперь режим налоговой тайны распространяется на данные о снятии с учета умерших граждан. Налоговая будет уведомлять банки о смерти клиента. Это еще одно препятствие для преступников, которые могут попытаться снять деньги умершего по доверенности.
Фото на обложке: Unsplash
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