Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Поставки чипсов Lay’s в Россию оказались под угрозой

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В сентябре-октябре из-за дефицита картофеля в России ожидаются перебои с поставками чипсов Lay’s. Это связано тем, что очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют проводить уборку картофеля на полях.

Поставки чипсов Lay’s в Россию оказались под угрозой

Снижение урожайности ожидается на 15-20%. Ситуация нормализуется, по данным компании PepsiCo, когда производитель станет использовать сырье со складов, сообщил «Коммерсантъ».

«Лента» и X5 Group подтвердили, что получили уведомление о перебоях с поставками, но принимают меры, чтобы не допустить дефицита. Поставки чипсов, по словам одного из источников, приходят с опозданием и не в полном объеме уже в течение некоторого времени. Собеседник издания связал это с проблемами компании с логистикой.

В Минсельхозе газете подтвердили, что погодные условия повлияли на размер и объем предложения картофеля. При этом в министерстве по итогам года ожидают увеличения сбора картофеляу сельхозпроизводителей год к году, что с учетом импорта позволит удовлетворить потребности.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: OLOZANO  / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мишустин: МРОТ с 2022 года превысит 13,6 тыс. рублей
  2. 2 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
  3. 3 Названа доля удаленных сотрудников в столичных компаниях России
  4. 4 В России будут выпускать комплектующие для иномарок
  5. 5 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

22 сентября 2021

Хакатон Definition

23 сентября 2021

Питч-сессия IRON ROAD SHOW в Ульяновске

23 сентября 2021

Всероссийский чемпионат по производительности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма