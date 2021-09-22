Поставки чипсов Lay’s в Россию оказались под угрозой

В сентябре-октябре из-за дефицита картофеля в России ожидаются перебои с поставками чипсов Lay’s. Это связано тем, что очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют проводить уборку картофеля на полях.
Снижение урожайности ожидается на 15-20%. Ситуация нормализуется, по данным компании PepsiCo, когда производитель станет использовать сырье со складов, сообщил «Коммерсантъ».
«Лента» и X5 Group подтвердили, что получили уведомление о перебоях с поставками, но принимают меры, чтобы не допустить дефицита. Поставки чипсов, по словам одного из источников, приходят с опозданием и не в полном объеме уже в течение некоторого времени. Собеседник издания связал это с проблемами компании с логистикой.
В Минсельхозе газете подтвердили, что погодные условия повлияли на размер и объем предложения картофеля. При этом в министерстве по итогам года ожидают увеличения сбора картофеляу сельхозпроизводителей год к году, что с учетом импорта позволит удовлетворить потребности.
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Фото: OLOZANO / Shutterstock
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