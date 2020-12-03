«Лента» запустила онлайн сервисы заказа и самовывоза во всех городах присутствия

Российский ритейлер «Лента» расширяет список городов, в которых доступен заказ и самовывоз товаров. До конца года собственные онлайн-сервисы заработают во всех 88 городах присутствия компании. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе торговой сети.

Жители городов, где есть магазины сети, могут оформить заказ в личном кабинете на сайте ритейлера и забрать товары из ближайшей «Ленты» в удобное для них время. К заказу доступны 80% ассортимента товаров, в том числе алкогольная продукция, по идентичной с магазином стоимости.

Все преимущества программы лояльности «Ленты», акционные предложения и бонусные программы при использовании сервиса сохраняются. Оплатить заказ можно при получении на специально выделенной кассе.

Экспресс-доставка (в течение часа) через заказ в приложении «Ленточка» пока доступна для жителей 70 из 88 городов. До конца года эта услуга заработает по всем городам, заверили представители торговой сети.

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