«Лента» запустила онлайн сервисы заказа и самовывоза во всех городах присутствия

Российский ритейлер «Лента» расширяет список городов, в которых доступен заказ и самовывоз товаров. До конца года собственные онлайн-сервисы заработают во всех 88 городах присутствия компании. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе торговой сети.
Жители городов, где есть магазины сети, могут оформить заказ в личном кабинете на сайте ритейлера и забрать товары из ближайшей «Ленты» в удобное для них время. К заказу доступны 80% ассортимента товаров, в том числе алкогольная продукция, по идентичной с магазином стоимости.
Все преимущества программы лояльности «Ленты», акционные предложения и бонусные программы при использовании сервиса сохраняются. Оплатить заказ можно при получении на специально выделенной кассе.
Экспресс-доставка (в течение часа) через заказ в приложении «Ленточка» пока доступна для жителей 70 из 88 городов. До конца года эта услуга заработает по всем городам, заверили представители торговой сети.
Фото: Sergey Smolentsev / Shutterstock
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