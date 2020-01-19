Умер основатель корпорации Lotte Group Син Гёкхо

Син Гёкхо основал небольшое производство жевательной резинки Lotte в 1948 году в Японии, после того как перебрался из Кореи. Как пишет Forbes, название Lotte должно было отсылать к Шарлотте, героине романа «Страдания юного Вертера» Гёте.



В 1960-х Lotte переехала в Южную Корею, став одной из «чеболей» («денежных семей»), объединившихся с государством для послевоенного восстановления экономики. Впоследствии его назвали «чудом на реке Ханган».



В свое время Гёкхо женился на японке, и у пары родилось двое сыновей, которые в 2015 году делили контроль над корпорацией. Сейчас ей управляет младший, Син Дон Бин, чье состояние на 2019 год оценивалось в $870 млн.

Из-за тесных связей Lotte с правительством, ее топ-менеджемент нередко был фигурантом в делах, связанных с коррупцией и политикой. И сам Гёкхо и его сын приговаривались к тюремным срокам, отмечают Forbes и Reuters.

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Сейчас Lotte входит в топ-5 южнокорейских корпораций. Син Дон Бин до 2019 года был включен в рейтинг богатейших бизнесменов страны.Lotte владеет более 60 компаниями в разных сферах — от фабрик и парков развлечений до недвижимости, финансов, IT. Ей принадлежат 123-этажный небоскреб в центре Сеула и две спортивные команды. В России корпорация построила московский бизнес-центр «Лотте Плаза», два пятизвездочных отеля и кондитерский завод.