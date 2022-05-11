Товары в «Магните» можно теперь оплатить по QR-коду

Розничная сеть «Магнит» запустила во всех магазинах оплату товаров на кассе по QR-коду через Систему быстрых платежей. В планах на будущее — распространить эту функцию и на кассы самообслуживания.
Покупатели смогут оплачить покупки с помощью смартфона без использования банковских карт и наличных. Компания также планирует значительно снизить затраты на банковское обслуживание безналичных платежей, пишет ТАСС.
Этот способ оплаты уже работает в магазинах у дома, в супермаркетах, гипермаркетах, «Магнит косметик» и аптеках, говорится в сообщении.
В 2021 году выручка «Магнита» выросла на 19,5% год к году, до 1,856 трлн рублей, а чистая прибыль повысилась на 36,8%, до 51,7 млрд рублей. В этом году компания планирует открыть 2000 магазинов и обновить 900.
Фото на обложке: zhu difeng /
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