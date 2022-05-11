Розничная сеть «Магнит» запустила во всех магазинах оплату товаров на кассе по QR-коду через Систему быстрых платежей. В планах на будущее — распространить эту функцию и на кассы самообслуживания.

Товары в «Магните» можно теперь оплатить по QR-коду