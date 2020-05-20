Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Mail.ru Group открыла новый набор на бесплатное обучение в Академию больших данных MADE. Там IT-специалисты смогут за полтора года освоить одну из трех специальностей — Data Scientist, Machine Learning Engineer или Data Engineer. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению

В академию смогут попасть те, кто успешно пройдет вступительный отбор. Заявки принимаются до 1 августа на сайте проекта.

Слушатели научатся разрабатывать модели машинного обучения для высоконагруженных сервисов, освоят прикладной анализ данных, обработку больших данных и естественного языка, компьютерное зрение и распознавание речи и другие области обработки и анализа больших данных и искусственного интеллекта.

Слушатели также будут решать реальные задачи проектов Mail.ru Group. Лучшим выпускникам предложат работу в компании.

Обучение стартует 7 сентября и продлится три семестра. Учеба будет занимать 15–20 часов в неделю. Заниматься можно очно на базе НИТУ «МИСиС» или дистанционно. Слушатели, выбравшие удаленный формат, смогут смотреть видеозаписи и трансляции лекций из любой точки мира.

Академия больших данных MADE рассчитана на специалистов, у которых есть 1-3 года опыта работы и желание дополнить и систематизировать свои знания, быстрее вырасти в профессии или освоить новую.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма