Mail.ru Group бесплатно подготовит специалистов по анализу данных и машинному обучению

Mail.ru Group открыла новый набор на бесплатное обучение в Академию больших данных MADE . Там IT-специалисты смогут за полтора года освоить одну из трех специальностей — Data Scientist, Machine Learning Engineer или Data Engineer. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

В академию смогут попасть те, кто успешно пройдет вступительный отбор. Заявки принимаются до 1 августа на сайте проекта.

Слушатели научатся разрабатывать модели машинного обучения для высоконагруженных сервисов, освоят прикладной анализ данных, обработку больших данных и естественного языка, компьютерное зрение и распознавание речи и другие области обработки и анализа больших данных и искусственного интеллекта.

Слушатели также будут решать реальные задачи проектов Mail.ru Group. Лучшим выпускникам предложат работу в компании.

Обучение стартует 7 сентября и продлится три семестра. Учеба будет занимать 15–20 часов в неделю. Заниматься можно очно на базе НИТУ «МИСиС» или дистанционно. Слушатели, выбравшие удаленный формат, смогут смотреть видеозаписи и трансляции лекций из любой точки мира.

Академия больших данных MADE рассчитана на специалистов, у которых есть 1-3 года опыта работы и желание дополнить и систематизировать свои знания, быстрее вырасти в профессии или освоить новую.

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