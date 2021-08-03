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Proptech-стартап Manufaqtury привлек 2 млрд рублей от WS Capital

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский proptech-стартап Manufaqtury привлек 2 млрд рублей от фонда WS Capital. Компания трансформирует офисы в формате built-to-suit – в этом сегменте стартап планирует стать крупнейшей в ЕАЭС компанией, сообщил ее сооснователь Андрей Кулагин.

Proptech-стартап Manufaqtury привлек 2 млрд рублей от WS Capital

О сделке Андрей Кулагин рассказал на своей странице в Facebook. Сумма привлеченных инвестиций составила 2 млрд рублей, оценка компании не раскрывается.

Полученные средства Manufaqtury планирует направить, в частности, на достижение цели стать крупнейшей в ЕАЭС компанией, работающей в формате built-to-suit, или «строительство под заказ».

На странице компании в Facebook сказано, что площадь недвижимости, находящейся под их управлением, недавно выросла до 10 тысяч м2. 30 июля в Manufaqtury сообщили о подписании сделки на создание штаб-квартиры для ГК «Самолет» площадью 3 тысячи м2. 

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Фото: Андрей Кулагин / Facebook

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