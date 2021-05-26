Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Mars позволит россиянам первыми в мире попробовать их новый продукт

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Mars выводит на российский рынок свой новый продукт под брендом BE-KIND, сообщили в пресс-службе компании. Это злаковые батончики для правильного питания с пониженным содержанием сахара.

Mars позволит россиянам первыми в мире попробовать их новый продукт

Батончики будут со вкусом малины, банана и меда. В их состав входят цельные злаки, в том числе овсянка, гречка, пшено, амарант, киноа, пояснили в Mars. Каждый батончик содержит 10% рекомендованной ВОЗ дневной нормы потребления сахара и 30% – злаков.

Стоить снэки будут от 50 рублей, что, по мнению компании, позволит им занять «средний ценовой сегмент» в категории батончиков для спортивного питания.

«Мы очень гибко подходим к ценообразованию на наши продукты, чтобы сохранить и преумножить спрос на категорию, которая позволяет потребителям заботиться о своем здоровье и рационе питания», – подчеркнул президент ООО «Марс», генеральный директор Mars Wrigley в России Махер Батруни.

В Mars отметили, что Россия – первый рынок в мире, где запускается новый продукт под брендом BE KIND.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Mars

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Резидент «Сколково» Mind&Machine привлек инвестиции от дочки «Мангазеи» Сергея Янчукова
  2. 2 Техно-лаборатория Snark.art закрыла seed-раунд c инвестициями $1,5 млн
  3. 3 Стартап-разработчик инновационного модуля зарядки электрокаров получит финансирование «Газпрома»
  4. 4 Как не стать жертвой мошенников в App Store или Play Маркет
  5. 5 Мэр Москвы Собянин сказал «сделать» в ресторанах зону COVID-free
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Екатеринбурге

27 мая 2021

Акселератор LegalTech

28 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Перми

Все ВОЗМОЖНОСТИ