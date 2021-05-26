Mars позволит россиянам первыми в мире попробовать их новый продукт

Mars выводит на российский рынок свой новый продукт под брендом BE-KIND, сообщили в пресс-службе компании. Это злаковые батончики для правильного питания с пониженным содержанием сахара.
Батончики будут со вкусом малины, банана и меда. В их состав входят цельные злаки, в том числе овсянка, гречка, пшено, амарант, киноа, пояснили в Mars. Каждый батончик содержит 10% рекомендованной ВОЗ дневной нормы потребления сахара и 30% – злаков.
Стоить снэки будут от 50 рублей, что, по мнению компании, позволит им занять «средний ценовой сегмент» в категории батончиков для спортивного питания.
«Мы очень гибко подходим к ценообразованию на наши продукты, чтобы сохранить и преумножить спрос на категорию, которая позволяет потребителям заботиться о своем здоровье и рационе питания», – подчеркнул президент ООО «Марс», генеральный директор Mars Wrigley в России Махер Батруни.
В Mars отметили, что Россия – первый рынок в мире, где запускается новый продукт под брендом BE KIND.
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Фото: Mars
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